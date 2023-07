Eredità Pelè, tra patrimonio e debiti, a chi spetta il conto?

A distanza di mesi dalla sua morte, si continua a parlare dell’eredità di Pelè, probabilmente argomento tornato in auge proprio in questi giorni dopo che un altro grande patrimonio è salito alla ribalta, quello di Berlusconi dopo la morte del Cavaliere. Insomma, a chi vanno i beni del campione brasiliano? E i debiti relativi alla sua villa sulla spiaggia di Pernambuco?

Un patrimonio che vale una fortuna

Non poteva certo essere altrimenti. Il patrimonio di Pelè vale davvero una grande fortuna, ma del resto parliamo di una vera e propria icona dello sport, forse il più grande calciatore di tutti i tempi, o comunque riconosciuto tale da molti. Il campione brasiliano ci ha lasciato lo scorso 29 dicembre all’età di 82 anni. Nonostante siano passati 7 mesi dalla sua morte, c’è ancora chi si interroga sull’eredità di Pelè. Cosa ha lasciato hai suoi figli? Facciamo il punto della situazione, visto che negli ultimi giorni si è tornato a parlare delle sue fortune lasciate agli eredi, ma anche di debiti insospettabili che gli stessi eredi, a quanto pare, si sono dovuti accollare. Di cosa si tratta? Molto gira intorno alla sua lussuosa villa sulla spiaggia di Pernambuco, che si trova a Guarujà, un piccolo paese di San Paulo, in Brasile.

A quanto pare, tale villa ha lasciato non pochi mal di pancia ai nove eredi dell’asso carioca. Benché il capitale generale del suo patrimonio si aggira intorno ai 4 milioni e mezzo di euro, i debiti della villa non sono stati ben digeriti. A quanto pare, infatti, l’immobile in questione è abbandonato da tempo e su di esso ora grava un debito di circa 90 mila euro, che corrispondono a a oltre mezzo milione di reis, la moneta brasileira.

Eredità Pelè, ci sono anche i debiti

A farsi carico di tale debito è stato il figlio Edinho, ex portiere del Santos, e ora allenatore di calcio.

I debiti del padre sono ricaduti sui figli, o almeno su uno di essi. Intervistato da ESPN Edinho ha infatti dichiarato di volersi fare carico di tale spesa per commemorare la memoria del padre e far tornare la villa ai fasti di un tempo, quando era zeppa di confort e faceva invidia agli altri vip dello sport e non solo. L’eredità di Pelè quindi ha lasciato anche qualche debito non da poco, ma Edinho, non dà colpe al padre, bensì a coloro che male lo hanno consigliato in vita. Ecco le sue parole:

“Mio padre era molto triste e attorno a sè non aveva nè le persone, nè le linee guida ideali che l’hanno spinto a prendere decisioni sbagliate. Ma ora non ha senso pentirsene, anche se è deplorevole. Ora il mio obiettivo è quello di risolvere il problema”.

Insomma, dopo aver fatto i conti in tasca agli eredi di Berlusconi, si torna a parlare delle entrate del re calcio. Ma chi sono gli eredi di Pelè? Oltre ai cinque figli già noti, ci sono la terza moglie Marcia Aoki, due nipoti e una settima figlia riconosciuta solo in un secondo momento. In tutto fanno nove eredi, i quali dovranno spartirsi un patrimonio che secondo i calcoli vale circa 13 milioni di sterline. Un tesoretto decisamente interessante, e riteniamo che i 90 mila euro di debito non siano poi questa grande somma, visto quanto invece hanno ereditato.

In sintesi…