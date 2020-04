Emergenza Coronavirus, la svolta: test sierologico pronto a maggio, ma occorre vigilanza sui costi

La casa farmaceutica Roche ha dichiarato che farà il possibile affinché il test sierologico per l’individuazione degli anticorpi sviluppati a seguito di contagio da Coronavirus risulti disponibile già agli inizi del mese di maggio, cosa determinante probabilmente per la partenza della fase 2.

Si ritiene infatti che la produzione possa avvenire a ritmi elevati e in tempi abbastanza ridotti per una diffusione del test a livello globale. In questo senso, ha spiegato che sta lavorando con la FSA americana per un’autorizzazione d’emergenza.

Ecco allora le primissime informazioni in merito a tale test sierologico della Roche.

Test sierologico Roche per individuare gli immuni al Coronavirus

La Roche ha spiegato che l’individuazione degli anticorpi contro il Coronavirus potrebbe aiutare a capire se la persona ha sviluppato l’immunità al virus. In questo modo si potrebbero identificare sopratutto coloro che si sono infettati (e quindi hanno contratto la malattia) senza però presentare sintomi o essendo pauci-sintomatici.

Il nome di tale test è Elecsys e la Roche spiega che potrà anche aiutare ad eseguire degli screening prioritari per le categorie a più alto rischio come i medici e gli infermieri. Potrebbe infatti essere decisivo per i lavoratori che, facendo il test, potranno scoprire se hanno sviluppato già un certo livello di immunità al virus e quindi tornare al lavoro in maniera più serena.

Come si sottolinea nel comunicato stampa della Roche “aver compreso di più circa l’immunità da Covid-19, può anche aiutare la società a tornare più velocemente alla normalità”, l’elemento vincente è la facilità e la rapidità di produzione, per cui davvero potrebbe essere un importante passo in avanti nella lotta al covid-19.

L’Antitrust si muove sui “prezzi esorbitanti” di test sierologici nel Lazio

Il quotidiano La Repubblica racconta che alcuni cittadini di Roma si sono lamentati per il fatto che le strutture sanitarie e i laboratori privati di analisi effettuerebbero il test sierologico sul Coronavirus a “prezzi esorbitanti”.

Le lamentele sono giunte fino alla Regione Lazio, che ha deciso di attivare nell’immediato l’Antitrust per verificare se in qualche modo si ledono i diritti dei consumatori.

L’Antitrust ha richiesto le dovute informazioni alle cliniche private, ai laboratori privati e alle strutture sanitarie che sponsorizzano i propri test sierologici informazioni in merito alle lamentele. Dopo questo intervento, le strutture sono ora obbligate a indicare: i test eseguiti; i modi in cui i clienti ricevono informazioni su caratteristiche e limiti intrinseci del test (come si sa, non sono efficaci al 100%); i modi di esecuzione della prestazione (in sede, a domicilio); chiarezza sui prezzi della prestazione.

