Ci siamo, stavolta Elon Musk potrebbe averla sparata davvero grossa. O forse no! Il big boss di X (ex Twitter) afferma che nel giro di un’annetto la sua piattaforma sostituirà i conti correnti. Cosa intende? In pratica vuole fare del suo social una sorta di hub globale per i pagamenti, gli investimenti e altre attività finanziarie. Pronta una nuova sfida con Zuckerberg.

Sfida tra social o tra banche?

Se l’obiettivo principale di Elon Musk era quello di combattere la concorrenza tra i vari competitor che operano nel mondo dei social, ora il tiro si sposta verso altre mete (e non necessariamente Meta), visto che nel mirino del patron della Tesla potrebbero finirci anche le banche.

La sua intenzione è fare diun vero e proprio hub per pagamenti e investimenti finanziari. Insomma, i competitor ora rischiano di diventare anche le banche. E dire che proprio pochi giorni fa Zuckerberg aveva rincarato la dose rinnovando la sfida contro l’ex Twitter affermando che la sua piattaforma Threads presto diventerà più popolare di X . Forse proprio in virtù di tale dichiarazione bellicosa, Elon Musk ha deciso di aumentare la posta in palio e rendere la suaancora più performante.

Da quando lo scorso anno è entrato a far parte della proprietà di Twitter, non solo gli ha cambiato il nome e il logo, ma la sta trasformando velocemente in qualcosa di completamente diverso. L’obiettivo quindi ora è quello di trasformarla in un’app finanziaria leader del settore entro un anno. Lo scopo è quello di renderla una piattaforma capace di soddisfare tutte le esigenze finanziarie dei suoi utenti:

“Quando dico pagamenti, in realtà intendo l’intera vita finanziaria di qualcuno. Se si tratta di denaro, sarà sulla nostra piattaforma. Quindi non è semplicemente inviare 20$ al mio amico. Sto parlando del fatto che non avrai bisogno di un conto bancario”.

Elon Musk anche contro le banche

Se non hai bisogno di un conto bancario, allora è ovvio che i nemici ora diventano appunto le banche.

La sparata di Musk è di quelle forti, ma a colui che sta organizzando i viaggi spaziali ormai sembra tuto possibile. Ricordiamo che esiste già qualcosa di simile in Cina, ossia la piattaforma WeChat, con la quale è appunto possibile fare anche finanziamenti ed effettuare pagamenti. Insomma, Musk vuole trasformare il suo social in una sorta di WeChat nostrano. Per fare ciò il ricco imprenditore ha già stilato una tabella di marcia: “mi lascerebbe a bocca aperta se non lo lanciassimo entro la fine del prossimo anno”. Paroleper colui che solitamente prende tutto ciò che vuole.

Anche la CEO di X, Parag Agrawal, sembra concordare sulla timeline confermando quindi quello che è il volere del suo boss. Se pensate che si tratti invece di un’idea assolutamente campata in aria, ricordiamo che X ha già ottenuto le licenze per trasferire denaro in 7 stati americani all’inizio del 2023. Non sarà però certamente facile riuscire a convincere gli utenti della bontà della sua idea. Ricordiamo infatti che esistono piattaforme già ben consolidate nel settore, per coloro che proprio non vogliono saperne di aprire un conto corrente. PayPal e Venmo adempiono a questo scopo egregiamente. Riuscire a convincere gli iscritti a utilizzare X anche per questo non sarà quindi cosa da poco, soprattutto se il tempo limite per farlo è di soli 12 mesi.

I punti salienti…