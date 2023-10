Elon Musk ha appena guadagnato 10 miliardi in un solo giorno, ecco perché

Eccentrico, visionario, geniale, ricco. Per molti antipatico, per altri simpatico. Stiamo parlando di Elon Musk e ormai non c’è giorno che qualche giornale online o cartaceo non parli di lui. Stavolta però sembra averla fatta davvero grossa. No, non stiamo parlando di qualche nuova sbruffonata da guascone super miliardario, bensì degli incassi fatturati in un solo giorno. Ben 10 miliardi di dollari.

Un mercoledì da ricordare

Il 4 ottobre deve essere stata una giornata davvero da incorniciare per Elon Musk. Non che lui sia nuovi a questo tipo di guadagni, del resto stiamo parlando dell’uomo più ricco del mondo, visto che è al primo posto nelle classiche mondiali dedicate ai miliardari del pianeta. Certo che fare ben 10,5 miliardi di dollari in un solo giorno è davvero incredibile. Tale risultato è l’effetto di un balzo del 6% circa del titolo di Tesla. Ora il suo patrimonio è di 260,4 miliardi di dollari. Benché si parli ormai da anni della sua ricchezza, in realtà il patron di Tesla (e di recente anche di Twitter che però ora si chiama X) si è posizionato primo nella classifica degli uomini più ricchi del mondo solo nel 2021. In quell’occasione puntò sarcastico contro i suoi rivali: “Invierò una statua gigante del numero 2 a Jeffrey B., assieme a una medaglia d’argento”.

La sua vetta però non è rimasa intonsa in questi due anni.

Elon Musk, 10 miliardi in un giorno

Anzi, propio di recente gli aveva soffiato il posto. L’avvicendamento però non è durato molto, visto che Musk è tornato prontamente primo e ora detiene questo primato già da diverse settimane. Ma entriamo già nel dettaglio della sua ricchezza: 170,6 dei 260,4 miliardi di dollari del patrimonio di Musk sono sotto forma di azioni di Tesla. Tra gli altri asset significativi ci sono una quota del 42% di SpaceX, del valore di 60,2 miliardi, e Twitter, acquistata nell’ottobre 2022, che vale oggi 8,9 miliardi. Al momento questa sembra essere l’unica sua creatura ancora, visto che l’aveva acquistata per 44 miliardi.

Cosa è successo mercoledì 4 ottobre? In pratica la crescita del 5,9% del titolo di Tesla ha portato il prezzo delle azioni a circa 261 dollari alla chiusura dei mercati di tale giornata. Ecco giustificato l’incremento di 10,5 miliardi di dollari nelle tasche del magnate statunitense. E dire che proprio due giorni prima era arrivato un rapporto sul calo di vendite del 7%. A quanto pare quindi i veicoli stavano subendo una flessione importante nelle vendite. La stessa Tesla però ha spiegato che tale evento era da imputarsi alla momentanea chiusura delle fabbriche per aggiornamenti necessari. Il futuro immediato però si fa ancora più roseo, se è vero che secondo alcuni esperti c’è da aspettarsi un rimbalzo nel quarto trimestre, con il lancio di una Model 3 rinnovata in Cina e il previsto lancio del Cybertruck.

Insomma, Elon Musk potrebbe incrementare ulteriormente i suoi guadagni prossimamente. Se a ciò ci aggiungiamo anche il possibile successo di X, allora le cose si mettono davvero alla grande per lui. al momento però bisogna dire che il social ex Twitter si sta dimostrando essere una bella gatta da pelare. Secondo gli esperti di Forbes, comunque, si suppone che l’imprenditore abbia in mano 5,2 miliardi di dollari tra contanti e altri asset liquidi. Vi ancora tanto simpatico Elon Musk? O rischia di diventare sempre più antipatico per tutti i soldi che guadagna anche in un solo giorno? Per riequilibrare la faccenda, ricordiamo che comunque il magnate è anche protagonista di tante opere di beneficenza. Si stima infatti che abbia donato in beneficenza circa 281 milioni di dollari. Una somma davvero imponente, che però corrisponde a circa l’1% del suo patrimonio. Se non può permetterselo lui, chi può farlo?

