Elezioni regionali 20-21 settembre 2020: dove si vota e tutti i candidati in lizza

Il prossimo 20 e 21 settembre 2020 saranno chiamati alle urne per eleggere la presidenza, il consiglio e la giunta regionale gli elettori della Campania, Puglia, Marche, Toscana, Liguria e Veneto. In Valle d’Aosta, invece, per scegliere i consiglieri regionali. Nei medesimi giorni, poi, si voterà inoltre per elezioni suppletive del Senato, per i consigli uninominali della Sardegna (3) e del Veneto (9), per il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari e per l’elezioni del nuovo sindaco in 1182. Detto ciò, ecco la lista dei diversi candidati che si contenderanno il ruolo di governatore delle regioni indicate.

Elezioni Regionali Veneto, Liguria e Toscana: i candidati

In Veneto la sfida per la presidenza ci sarà sopratutto tra tre candidati anche se il superfavorito risulta essere il candidato uscente Zaia per l’ottimo lavoro svolto durante l’emergenza da Covid-19. Zaia è il candidato della Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il candidato del Pd è invece Arturo Lorenzoni, ex vicesindaco di Padova sostenuto anche dai dem, da +Europa e dalle liste Volt. Quello del Movimento Cinque Stelle è Enrico Cappelletti.

In lizza per la vittoria ci sono poi Paolo Benvegnù di Rifondazione Comunista, Carlo Costantini di Veneto Verde, Patrizia Bartelle di Italia in Comune, Daniela Sbrollini che è la scelta di Italia Viva, Psi, Pri, Civica per il Veneto, Antonio Guadagnini per il Partito dei Veneti e Paolo Girotto (no vax) del Movimento Vaccino Vogliamo Verità.

In Liguria il candidato sia del Pd che del M5S è Ferruccio Sansa che ha il sostegno anche di Articolo Uno, Possibile, E’ Viva, Sinistra Italiana, Verdi, Centro Democratico, Linea Condivisa, Italia in Comune e Lista Crivello. Aristide Fuasto Massardo corre invece per il partito di Renzi mentre il candidato del centrodestra (Lega, FDI e FI) è Giovanni Toti, il governatore uscente.

Ci sono poi Alice Salvatore della lista Buonsenso, Marika Cassimatis di Base Costituzionale, Gaetano Rossa per il Popolo della Famiglia e Davide Visigalli con le liste Ricostruiamo l’Italia e Fronte Sovranista Italiano.

Il candidato del CentroSinistra (Pd, Italia Viva, Verdi e La Sinistra) per la Toscana è Eugenio Giani mentre quello di Centrodestra (Fi, Lega e FDI) è Susanna Ceccardi mentre il M5S propone Ivana Galletti.

Ci sono poi Tommaso Fattori con Potere al Popolo e Rifondazione, Salvatore Catello per il Partito Comunista e Roberto Salvini per la lista Patto per la Toscana.

Elezioni regionali 20-21 settembre 2020: candidati Puglia, Campania e Marche

Per la Regione Marche il candidato per il Centro Sinistra (lo sostengono anche Psi- Psi-Italia Viva-Demose ed altre quattro liste) è Maurizio Mangialardi mentre quello del Centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega ma anche da Udc e Movimento per le Marche e Civici con Acquaroli) è Francesco Acquaroli. Per il Movimento Cinque Stelle c’è invece Gianluca Mercorelli.

Ci sono per “Dipende da Noi” Roberto Mancini, per “Riconquistare l’Italia” Alessandra Contigiani, per il “Partito comunista” Fabio Pasquinelli, Sabrina Banzato per Vox Populi ed infine per “Libertà di Scelta per Iannetti” Anna Rita Iannetti.

In Campania c’è per il CentroSinistra il presidente uscente Vincenzo De Luca appoggiato dal Pd, Italia viva, De Luca presidente, PsI, Democratici e Progressisti, Fare democratico – Popolari (Ciriaco De Mita), Davvero sostenibilità, Diritti partito animalista, Per le persone e la comunità e Noi campani. E ancora da Più Campania in Europa, Campania libera, Centro democratico, Europa verde Campania Demos, Libera democratici e Moderati, Lega per l’Italia Partito Repubblicano. Stefano Caldoro è invece il candidato del Centrodestra appoggiato da FI, FDI e Lega ma anche da Adc-Alleanza popolo e territorio, Identità regionale Macroregione Sud, Caldoro presidente Unione di Centro. Il candidato del M5S è infine Valeria Ciarambino.

Ci sono poi Giuliano Granato per Potere al Popolo, Luca Saltalamacchia per Terra e Sergio Angrisano in lizza con Terzo Polo.

La lista Naturalismo schiera invece Gabriele Nappi mentre il “Partito delle Buone Maniere” Giuseppe Cirillo.

Chiudiamo con la Puglia dove il candidato del Centrosinistra è il presidente uscente Michele Emiliano sostenuto anche dal Partito Animalista, Partito del Sud, Sud Indipendente, Democrazia Cristiana e Sinistra Alternativa. E ancora dalle liste Sindaco di Puglia, Con, Senso Civico, Italia in Comune, Popolari con Emiliano, Puglia Solidale e Verde, Pensionati e Invalidi, I Liberali e Partito Pensiero e Azione. Il candidato di ItaliaViva è invece Ivan Scalfarotto sostenuto anche da Azione e +Europa mentre il Centrodestra schiera Raffaele Fitto appoggiato da FDI, Lega, FI, Udc e nuovo Psi. Antonella Laricchia è la candidata del M5S.

Fiamma Tricolore sosterrà Pierfranco Bruni. Gli altri candidati saranno Mario Conca e Nicola Cesaria,candidato del Partito Comunista. Infine Andrea D’Agosto sarà in lizza con Ricostruiamo l’Italia e con la lista del Fronte Sovranista Italiano.

Potrebbe interessarti anche: Sondaggi politici sulle elezioni regionali Toscana: Eugenio Giani non è così sicuro di vincere

[email protected]