Elezioni amministrative 2021: quando si vota e candidati a Napoli, Milano, Roma, Bologna, Torino, Trieste e Calabria

Il prossimo 3 e 4 ottobre 2021 ci saranno le elezioni comunali in grandi città come Napoli, Milano, Trieste, Torino, Bologna e Roma. Inoltre ci saranno anche le elezioni regionali in Calabria. Gli eventuali ballottaggi, poi, si terranno il 17 ed il 18 ottobre per cui in questa fine di agosto nonché per tutto l’inizio di settembre l’attenzione delle politica si sposterà quasi del tutto su tale evento. Ma quali sono i diversi candidati?

Elezioni amministrative 2021: candidati a Napoli, Milano e Bologna

La presentazione ufficiale dei candidati delle prossime elezioni amministrative del 3/4 ottobre ci saranno agli inizi di settembre ma i diversi partiti hanno già scelto chi sosterranno. Nella città di Bologna, il centrosinistra ed il M5S sosterranno Matteo Lepore, il centrodestra l’imprenditore Fabio Battistini e per Poter al Popolo si presenterà Marta Collot. Inoltre ci sarà Dora Palumbo, sostenuta da Rifondazione Comunista e dal Partito Comunista Italiano.

A Milano i principali candidati per le elezioni comunali sono due. Parliamo del sindaco uscente Beppe Sala per il centrosinistra e Luca Bernardo per il centrodestra. Il Movimento 5 Stelle da poco ha scelto la sua candidata che non sarà Elena Sironi bensì la manager Layla Pavone.

Infine il Pd ed il M5S a Napoli sosteranno l’ex ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi mentre il centrodestra, Catello Maresca. La candidata DemA sarà invece Alessandra Clemente mentre con una serie di liste civiche si candiderà anche l’ex sindaco di Napoli tra il 1993 ed il 2000. Parliamo di Antonio Bassolino.

Trieste, Roma, Torino e Calabria: candidati elezioni amministrative 2021

Nella città di Trieste per il centrodestra si presenterà per ottenere il quarto mandato, Roberto Dipiazza mentre per il Pd, Azione ed Italia Viva si presenterà Francesco Russo. Per il Movimento Cinque stelle, invece, si presenterà Alessandra Richetti.

Sicuramente tra le più attese ci sono le comunali di Roma dove si presenterà nuovamente Virginia Raggi per il M5S. Il candidato del centrosinistra sarà invece l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri mentre Carlo Calenda si presenterà come candidato indipendente con l’appoggio di Italia Viva. Infine per il centrodestra si presenterà Enrico Michetti.

Infine per la regione Calabria i candidati ufficiali al momento sono quattro.