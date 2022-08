Elezioni 25 settembre 2022, ecco la lista ufficiale dei candidati del M5S

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, il Movimento 5 Stelle ha comunicato i nomi dei candidati che andranno a comporre le liste dei collegi uninominali per la Camera e per il Senato tramite un voto online. Decisi anche i nomi degli aspiranti onorevoli del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda i listini bloccati della parte proporzionale della legge elettorale. Ricordiamo che il M5S corre da solo in queste elezioni e puntano soprattutto ai capolista nei listini proporzionali.

I nomi ufficiali dei candidati del M5S per le Elezioni del 25 settembre

Per quanto riguarda la Camera, in Piemonte si schiererà come capolista Chiara Appendino, ex sindaca di Torino. In Lombardia sono in ballo nelle circoscrizioni Giuseppe Conte (che si candida anche in Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio), il viceministro per lo Sviluppo Economico Alessandra Todde e la deputata Valentina Barzotti.

In Toscana come capolista alla Camera nei collegi, concorre il nome di Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5. Nelle Marche si punta a Giorgio Fede mentre nel Lazio a Francesco Silvestri. Tra i nomi resi noti, anche quello di Enrico Cappelletti in Veneto, Roberto Traversi in Liguria, Luca Sut in Friuli-Venezia Giulia, Federico Cafiero de Raho capolista in Calabria e nel collegio Emilia-Romagna 03. Troviamo l’ex ministro Sergio Costa in Campania, Leonardo Donno in Puglia e Luciano Cantone in Sicilia.

Candidati al Senato

Per quanto riguarda i candidati al Senato, Ettore Lichieri sarà il capolista nel listino proporzionale nel collegio Piemonte 02, Sardegna 01 e Toscana 01. In Lombardia spicca il nome di Elena Sironi. Tra i nomi di spicco, quello di Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche Agricole, che sarà capolista in Friuli-Venezia Giulia, Lazio 02 e Campania 02, Luca Pirondini è il capolista in Liguria, Marco Croatti in Emilia Romagna.

E ancora troviamo Roberto Cataldi nelle Marche, Alessandra Maiorino nel Lazio, Mariolina Castellone in Campania 01 e Mario Turcoguiderà in Puglia e Basilicata. Nomi in pole e noti quelli di Roberto Scarpinato in Calabria e in Sicilia e Barbara Floridia in Sicilia. Giorni fa, il partito anche il programma elettorale ufficiale.