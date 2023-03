Elden Ring vince un altro premo ed entra nella storia, dove acquistarlo al miglior prezzo?

Ormai l’incetta di premi che Elden Ring non fa più scalpore, e invece dovrebbe, visto che con la vittoria del Game Developers Choice Awards, si aggiudica il quarto premio importante dell’anno ed entra di diritto nella storia. Ma dove acquistare il videogame al prezzo più basso?

Elden Ring nella storia

Dopo essere stato eletto Game of the Year 2022 ai The Game Awards, e successivamente vincere lo stesso titolo anche ai DICE Awards, e ai Golden Joystick Awards, ecco il quarto successo di fila. I Game Developers Choice Awards sono premi che vengono annualmente assegnati ai migliori videogiochi prodotti dal settore. Sono stati preceduti dal 1997 al 1999 dagli Spotlight Awards e introdotti ufficialmente nel 2001. Ecco tutte le premiazioni di quest’anno:

Best Debut Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)

Best Visual Art Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

Best Audio God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

Best Narrative Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)

Social Impact Award Citizen Sleeper (Jump Over The Age/Fellow Traveller)

Innovation Award IMMORTALITY (Half Mermaid Productions)

Best Technology God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

Best Design Elden Ring (FromSoftware Inc. /Bandai Namco Entertainment)

/Bandai Namco Entertainment) Audience Award God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

Game of the Year Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

Pioneer Award Mabel Addis

Lifetime Achievement Award John Romero

Naturalmente, sono diverse le statuette assegnate, e non mancano titoli altrettanto celebrati dal pubblico, come Stray e Ragnarock. Come possiamo vedere, però, ancora una volta ad alzare il premio del miglior gioco dell’anno è stato Elden Ring. Per chi non conoscesse nulla di questo titoli ormai di culto, ricordiamo che la storia di base e la lore dark fantasy è stata creata da George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Dove acquistarlo al miglior prezzo?

Alla sceneggiatura, oltre a Martin ha lavorato anche Hidetaka Miyazaki.

Si tratta di una produzione nipponica, la casa di produzione è infatti la giapponese FromSoftware. Il videogioco è disponibile sulle piattaforme Steam, PlayStation Network, Xbox Live, Microsoft Store. Per quanto riguarda invece le console, lo possiamo trovare su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows. Ma eccoci a una delle domande chiave: come acquistarlo al miglior prezzo?

Per fortuna i comparatori di offerte online ci vengono incontro in questo senso e ci dicono dove è possibile trovare la versione per PS4 del videogioco a soli 46,90 euro. Ricordiamo che su Amazon il costo per la medesima console è di 55,99 euro, mentre per Xbox One il prezzo sale addirittura a 69,99 euro.