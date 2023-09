Egg Crack Challange e la noia borghese che sta invadendo i social

A volte ritornano! Chi ha dimenticato la sfida dell’acqua ghiacciata che alcuni vip (e non solo) si tiravano addosso? Oggi c’è invece la Egg Crack Challange. Stiamo parlando di video in cui i genitori schiacciano le uova sulle teste dei figli. I video, nati negli USA, sono diventati virali e ora spuntano anche in Italia.

Quando la stupidità non fa troppo male

È soprattutto su TikTok che la moda dell’Egg Crack Challange Ata prendendo piede lanciando alcuni video divenuti in breve tempo virali. Ma come nasce questo fenomeno? I primi video mostravano genitori e figli cucinare insieme, poi al momento di rompere le uova, i primi le schiacciavano sulla fronte o sulla testa dei figli. La reazione di questi ultimi, tra il confuso e il divertito, ha divertito non poco coloro che li hanno visti, e in poco tempo si è diffusa la tendenza facendo proseliti e trasformandosi in un vero e proprio trend da social network. Non sono mancati poi episodi in cui il bimbo l’ha presa davvero male, allontanandosi nervosamente dal genitore. Altri in cui, per rabbia (ma in fondo anche per divertimento), il piccolo prendeva un altro uovo e lo rompeva sulla testa del padre o della madre.

Insomma, reazioni diverse che a questo punto rendono il fenomeno più complesso e, forse, e anche un po’ preoccupante.

Questa diversa reazione non poteva che interessare gli esperti di psicologia, i quali sostengono che le reazioni dipendono appunto dal diverso carattere del bambino. C’è chi ridendo colpisce divertito il genitore. Chi invece scoppia a piangere chiedendosi perché il genitore gli abbia fatto questo. Insomma, si tratta di un fenomeno che può anche nuocere al piccolo, facendogli perdere la fiducia nella figura genitoriale. Naturalmente, sui social molti si sono scatenati scagliandosi contro gli autori di questi video e accusandoli di aver perso la testa. C’è da permettere che pubblicare video e foto dei figli piccoli sui social è sempre cosa da evitare, ormai sconsigliata da tutti, visto quanto sia alto il rischio che queste immagini possano finire nelle mani di malintenzionati. Inoltre, un genitore dovrebbe saper prevedere la reazione di un figlio.

Egg Crack Challange, tra fame di like e noia

Quindi se reputa la sua eventuale reazione sgradevole, è senza dubbio meglio evitare di renderlo protagonista di un atto che non gradirebbe.

Purtroppo il mondo dei social ci sta divorando senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Sono sempre più le persone che trovano in un video pubblicato la loro valvola di sfogo per rompere la noia. In questo senso diventa illuminante il consiglio dell’economista Daniel Susskind, il quale con l’avvento della tecnologia ipotizza un futuro in cui sarà possibile vivere senza lavorare. Già comporterebbe senza dubbio una profonda rivoluzione anche nel tempo quotidiano e in questo caso la noia del passare il tempo senza saper cosa fare potrebbe essere deleteria. Riuscire a saper coltivare il proprio tempo libero non è cosa da poco. Molte persone si rifugiano proprio nel lavoro proprio perché non sanno fare altro. C’è chi non riesce a star fermo con i propri pensieri, riflettere sul senso di tutte le cose e concedersi magari la lettura di un buon libro.

La noia borghese sta prevaricando e la fame di like che i social ci hanno inculcato sta avendo la meglio anche sul nostro buon senso. Il dato su Egg Chrack Challange è comunque un fenomeno che sta dilagando oltre misura e sarà materia degli psicologi capire se può arrivare a derive ancora peggiori. Al momento, #EggCrackChallenge ha raccolto circa 75 milioni di visualizzazioni mentre #EggChallenge ha raggiunto numeri record e più precisamente 4,6 miliardi di visualizzazioni. Parliamo quindi di un fenomeno che è meglio non sottovalutare e che potrebbe avere varianti anche più pericolose.

I punti chiave…

impazza sul web la nuova tendenza di schiacciare le uova in testa ai figli;

video divenuti virali prima in USA, poi anche da noi in Italia;

non solo TikTok, ma anche altri social sono ora invasi da questo trend che mostra tutta la noia borghese dei nostri tempi.

Tutto al fine di ottenere consensi sui social.