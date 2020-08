Ecco perché non bisogna bere acqua quando si mangiano dolci

Alcune abitudini che tutti hanno in realtà possono nascondere delle insidie. Ad esempio quando si mangiano dolci in tanti usano bere l’acqua subito dopo o in contemporanea, una routine che sembrerebbe usuale ma in realtà secondo la scienza bere acqua mentre si mangiano dolci farebbe aumentare i livelli di zucchero nel sangue. In sostanza l’acqua aiuta il corpo ad assorbire il glucosio.

Perché bere acqua mentre si mangiano dolci è sbagliato

Secondo alcune ricerche degli scienziati del Suriname, l’acqua avrebbe un ruolo fondamentale per far assorbire gli zuccheri nel sangue. Quindi, nel momento in cui si mangiano cibi dolci e subito dietro si beve l’acqua, ci sono molte più possibilità di aumentare i livelli di glicemia postprandiale.

L’esperimento su 35 volontari, quando bere l’acqua?

La ricerca è stata svolta su un gruppo di volontari, circa 35, dividendoli per gruppi. A tutti i 35 è stato chiesto di mangiare un dolce e poi di bere acqua rispettivamente prima di mangiare, durante, dopo o di non bere affatto. Il risultato è stato che i volontari che avevano bevuto mentre mangiavano il dolce sono stati trovati con picchi alti di glucosio rispetto a chi aveva bevuto prima, dopo o non aveva bevuto affatto. Da questa ricerca, quindi, si è potuto appurare che mangiare e bere contemporaneamente, soprattutto dolci, è sconsigliato se si vogliono evitare picchi alti di glucosio. Meglio quindi bere o prima del dolce o direttamente qualche tempo dopo magari aspettando qualche minuto. E’ anche vero che lo studio è stato effettuato su una piccola percentuale di volontari ma questa abitudine può aiutare a prevenire insidiosi problemi sopratutto se si è affetti già da diabete ma anche per prevenirlo.

