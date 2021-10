Ecco i migliori dolci di Halloween e dei morti da mangiare durante questo lungo ponte

Questo weekend in Italia e nel resto del mondo si festeggerà Halloween, festa che ormai sempre più persone associano al 1° e 2 novembre, giornate in cui la Chiesa cattolica ricorda i Santi e commemora i defunti. Oltre alle zucche illuminate, spettacoli da brividi e preghiere, gli italiani prepareranno (e mangeranno) dolci a volontà, secondo la credenza popolare che nella notte tra l’1 e il 2 novembre le anime dei defunti tornerebbero in visita ai propri cari, le stesse anime a cui verrebbe offerto simbolicamente un dolce.

Ma quali sono i migliori dolci di Halloween e dei morti?

Dolci di Halloween e dei morti: i migliori in Italia

Uno dei dolci simbolo della festa di Ognissanti e della commemorazione dei defunti è il pane dei morti, originario di Milano. Documenti storici ne attestano l’esistenza fin dal 1.400, sotto il nome di Pà edi morcc.

In Trentino Alto Adige vanno forti invece i cavalli dei morti. Perché proprio i cavalli? Si ritiene che c’entri in qualche modo la dea greca Epona, protettrice dei cavalli, che accompagnava i morti nell’oltretomba in sella al suo cavallo.

Nella regione Toscana spopola il pan coi santi, un pane dolce che rimane in vendita fino alla fine dell’Avvento. La preparazione della ricetta è molto semplice, sono sufficienti farina, noci, pepe nero, uvetta e strutto.

Ci sono poi loro, le ossa dei morti, originarie della Sicilia ma presenti anche nella cucina tipica della città di Parma, in Emilia-Romagna. La caratteristica principale di questo dolce è la consistenza croccante della pasta, dovuta dal riposo a cui è sottoposta dopo la cottura in forno.

I dolci da mangiare al Sud

Spostandoci invece in Puglia, più precisamente a Lecce, incontriamo le fanfulicchie.

Non sono altro che riccioli di zucchero caramellato attorcigliati al sapore di menta. In passato erano vendute soltanto nel ponte di Ognissanti, in particolare tra l’1 e 2 novembre.

Citiamo infine le fave dei morti che si ottengono dalla farina di mandorle tritate, zucchero, pinoli, albume d’uovo e buccia di limone. Secondo la tradizione le fave dei morti nascono a Roma, oggi però è un dolce trasversale, preparato cioè in più regioni.

Vedi anche: Halloween 2021, cosa fare e dove vedere il foliage in Italia durante il Ponte Ognissanti