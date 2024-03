Importanti novità per quanto riguarda eBay, il popolare sito dedicato allo shopping online. Di recente gli utenti hanno ricevuta una mail nella quale si mette in evidenzia la nuova informativa sulla privacy. La piattaforma dichiara di mostrare sempre più attenzione alle direttive in merito. Vediamo in sostanza cosa cambia per i nostri acquisti sul web.

La mail per gli utenti

eBay è un servizio online che permette a tutti i venditori di mettere in vetrina i propri prodotti sfruttando le pagine web della piattaforma in questione.

Insomma, benché ancora oggi sia forse il maggior competitor di Amazon, in realtà il servizio offerto da eBay è sostanzialmente diverso. In special modo si dimostra particolarmente utile per coloro che stanno cercando qualcosa di raro, magari prodotti di seconda mano oppure altri ormai introvabili. Pensiamo ad esempio a libri o fumetti usciti fuori catalogo. Ecco, in questo caso Amazon non può certo risolvere i vostri problemi, mentre eBay è effettivamente in grado di mettervi in contatto con(non necessariamente professionisti) che hanno proprio il prodotto in questione in qualche parte remota del mondo e sono pronti a spedirvelo.

Quando si acquista sul web, naturalmente, si deve prestare sempre massima attenzione alle note informative relative ai propri dati personali che verranno ceduti. Ed ecco perché eBay ha deciso di lanciare una mail a tutti i suoi utenti. Di recente abbiamo parlato del messaggio di Xiaomi per una funzione particolarmente cara agli utenti, ma stavolta si parla invece di privacy, un argomento che ormai riguarda un po’ tutti. Come detto, stiamo parlando di nuove direttive relative alla raccolta dei dati personali, direttive che entreranno in vigore a partire dall’8 aprile, senza che sia richiesta alcuna azione da parte degli utenti.

eBay si aggiorna, occhio alla privacy

E veniamo quindi finalmente alla missiva che la piattaforma ha inviato a tutti i suoi iscritti.

“Stiamo aggiornando la nostra Informativa Privacy per gli utenti per consentirti di comprendere meglio il modo in cui vengono trattati i tuoi dati personali. Ci impegniamo a fornirti le informazioni più aggiornate sul modo in cui utilizziamo i tuoi dati e come li teniamo al sicuro. I nuovi aggiornamenti entreranno in vigore l’8 aprile 2024 e non saranno necessarie ulteriori azioni da parte tua.

Modifiche importanti: Maggiori informazioni sui dati personali che raccogliamo, sugli scopi per i quali li utilizziamo e su come li condividiamo e trattiamo all’interno del Gruppo eBay Inc. e con altre aziende e fornitori di servizi.

Maggiori informazioni sui dati personali che trattiamo per rispettare le nuove normative fiscali, sulla tutela dei consumatori e per il contrasto alle truffe.

Aggiornamenti delle comunicazioni dei dati personali a livello regionale per rispettare i nuovi requisiti sulle informazioni. La sicurezza dei tuoi dati è la nostra priorità. Se desideri maggiori informazioni sui principi di privacy di eBay e sull’Informativa Privacy per gli utenti, visita il Centro per la privacy. Grazie per avere scelto eBay e per la fiducia riposta in noi in merito alla sicurezza dei tuoi dati.

Il team eBay Global Privacy”.

Si tratta di un messaggio che specifica quali saranno lerelative a questo aggiornamento rivolto alla raccolta dei dati personali:

Insomma, la piattaforma ha messo in chiaro le cose, dal prossimo 8 aprile ci sarà una più massiccia raccolta dati, anche per adeguarsi alle normative fiscali e per contrastare le truffe online, il tutto comunque sempre nel rispetto di quelle che sono le direttive sulla privacy.

I punti chiave…