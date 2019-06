Due uova in un giorno possono aumentare rischi di infarto e ictus

E anche le uova stanno per finire sulla lista nera. Nonostante non si viva di sola aria, la scienza negli ultimi tempi ci sta dicendo che sempre più cibi buoni rischiano di farci fare una brutta fine, secondo una nuova ricerca mangiare più di un’uovo al giorno aumenta i rischi di infarto e ictus.

Uova, due al giorno fanno male

Siamo ancora in numeri ragionevoli indubbiamente, ma chi pensava che rimpinzarsi di uova facesse benissimo, ora deve un attimo rivedere le sue idee.

Undurato per ben 31 anni su 30.000 adulti americani ha registrato che chi ha consumato 1,5 uova extra grandi al giorno, presentava un rischio maggiore di malattie cardiovascolari del 17%. Insomma, troppe uova fanno tutt’altro che bene, e ictus e infarto con questi ritmi sono dietro l’angolo.

E compensare con una dieta sana non ne ridurrà i rischi. Ecco infatti le parole della professoressa Katherine Tucker, dell’Università del Massachusetts Lowell, ha dichiarato: “Anche per le persone in diete sane, l’effetto dannoso di un maggior apporto di uova e colesterolo è stato costante”. Possiamo comunque dire che noi mediterranei, decisamente poco avvezzi a colazioni abbondanti a causa dei nostri ritmi di lavoro, non corriamo grandi rischi.

Nei paesi del nord, invece, dove le grandi colazioni abbondano (del resto la colazione è contrariamente a quanto si pensa dalle nostre parti, il pasto più importante della giornata), omelette con tris di uova sono praticamente all’ordine del giorno, una cattiva abitudine che i nostri amici del nord quindi farebbero bene a eliminare. Oltre ai tanti elementi nutrienti infatti le uova hanno grossi problemi con il colesterolo, infatti un uovo di 50 g contiene circa 186 mg di colesterolo, in prevalenza nel tuorlo, ma non solo.

