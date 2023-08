Dove vivere con meno di mille euro al mese: 5 paesi dove cambiare vita

E’ possibile vivere con meno di mille euro al mese? In Italia sicuramente no, se non con grandi difficoltà, ma anche nella maggior parte dei paesi europei, dove ormai servono molti più soldi per poter vivere decentemente e far fronte a tutte le spese mensili. È però risaputo che in alcuni paesi è molto più semplice poter vivere con poco. Certo, questo vuol dire fare una scelta di vita diversa e trasferirsi anche molto lontano da casa per poter riuscire a gestire le finanze a disposizione. Insomma, prima di scegliere se davvero conviene andare in capo al mondo per vivere con mille euro al mese o magari meno, bisogna fare tutta una serie di considerazioni. Ma quali sono questi paesi in cui è possibile vivere bene con pochi soldi?

Thailandia e Messico

In prima posizione c’è sicuramente la Thailandia, dove si con meno di mille euro è possibile vivere molto bene. Non è un caso che questo paese attrae da tempo turisti ed expat anche grazie al clima favorevole e le bellezze naturali.

Dove vivere con meno di mille euro al mese: Costa Rica

Molti italiani decidono di trasferirsi in Thailandia e lavorare da lì oppure creare delle start up. Già con 500 euro è possibile arrivare a fine mese in Thailandia mentre con mille si possono alzare gli standard. Dipende anche la città e la zona in cui ci si vuole trasferire.Un altro paese dove è possibile vivere con meno di mille euro è il Qui il costo medio della vita è di circa 834 euro. Per un pasto al ristorante si possono spendere fino a 10 euro, il costo di affitto arriva a 346 euro al mese per un appartamento di 85 metri quadri. Il Messico è un paese che da sempre attrae molti turisti per le bellissime spiagge e le località sulla costa, ma da qualche anno ci sono anche tanti italiani che decidono di trasferirsi in questo paese a tempo indeterminato.

Un altro paese dove trasferirsi con poco è la Costa Rica. Per pagare un affitto bastano fino a 400 euro al mese, ma anche meno se si scelgono zone meno note. Il costo del cibo e dei servizi è sicuramente più basso del nostro, ecco perché alla fine è fattibile vivere in questo paese spendendo meno di mille euro. La Costa Rica, poi, è un paese molto tranquillo con molti parchi e zone protette.

Dove vivere con meno di mille euro al mese: 5 paesi dove cambiare vita

Chi non vuole spostarsi troppo dall’Italia potrebbe pensare alla Bulgaria per vivere con meno soldi. Anche un single qui può vivere con mille euro al mese, anche vivendo in città come Sofia e Varna. Un pasto al ristorante, può costare 7 euro, lo stipendio medio è sotto i mille euro. Ma se chi lavora da remoto e guadagna di più potrebbe avere un vantaggio a trasferirsi in Bulgaria. Anche gli affitti sono meno cari, per un appartamento si può spendere meno di 400 euro al mese.

Anche Panama è un paese che dà la possibilità di trasferirsi e vivere con pochi soldi. Oltre ad essere un centro moderno e all’avanguardia, il costo della vita è ancora abbordabile soprattutto nei piccoli centri.

Riassumendo