Dove vivere all’estero con una pensione di 1.000 euro al mese? Si parla spesso di pensioni, ma non di dove un pensionato che percepisce fino a mille euro di pensione potrebbe vivere bene con poco. Bisogna, infatti, ammettere che mille euro di pensione è molto poco in Italia e raramente si riesce a fare una vita dignitosa con questa cifra. A meno di vivere con un’altra persona con cui dividere le spese. Non sono pochi, quindi, i pensionati che una volta che vanno in pensione decidono di cambiare paese e trasferirsi dove la vita è meno cara, quindi dove si può pagare meno praticamente tutto, dalla spesa, alle bollette, agli affitti e via dicendo.

Per decidere dove trasferirsi dopo la pensione per chi percepisce mille euro, bisogna tenere presente alcuni fattori. Tra questi, il costo degli affitti, il costo della vita, quindi cibo, trasporti utenze, ristoranti etc. Ma anche il costo del carburante, costo della sanità e possibilità di usufruire della sanità pubblica.

Alcuni paesi dove è possibile trasferirsi con mille euro di pensione

Tra i paesi dove si può vivere con mille euro di pensione al mese c’è l’Albania. Scelta soprattutto per la tassazione zero senza limiti di tempo per le pensioni private contributive. Ciò significa che chi è un pensionato privato può ottenere la pensione esentasse, ovvero la pensione lorda, questo solo trasferendo la residenza fiscale in loco e risiedendo in Albania per almeno 6 mesi e un giorno l’anno. In Albania, poi, anche i costi per gli affitti sono bassi e si possono trovare case a 300 euro mensili con vista mare, anche cenare al ristorante, fare la spesa e fare benzina costa meno che in Italia.

Anche la Tunisia fa parte dei paesi in cui trasferirsi dopo la pensione se si prende mille euro. Anche qui con circa 300 euro è possibile affittare una casa e si mangia bene con poco. In più, i pensionati possono defiscalizzare la pensione eliminando la tassazione alla fonte in Italia, che varia da un 23% fino ad un 43%.

Anche il Portogallo è molto gettonato per chi va in pensione e vuole vivere all’estero con poco. Ovviamente, in questo paese, il costo degli affitti dipende dalla zona. Alcune città come Nazarè, Figueira da Foz o Buarcos, costano meno e quindi si possono trovare appartamenti low cost. Il vantaggio del Portogallo è che la pensione viene tassata solo del 10% per ben 10 anni e il costo della vita è ancora basso rispetto all’Italia.

Dove vivere all’estero con pensione di 1.000 euro al mese e dove no

Ci sono, invece, alcune località dove molti si trasferiscono dopo la pensione ma che non sono proprio adatte se questa è di mille euro al mese. Quindi vanno meglio per chi ha la pensione più alta. È il caso delle isole Canarie, del sud del Portogallo (Algarve) o la zona centrale (come Lisbona) e Cipro. Qui la vita costa mediamente 700 euro al mese ma anche mille euro. Quindi tenendo conto anche del costo della spesa e di altri fattori, alla fine non conviene più di tanto trasferirsi in questi posti se si percepisce solo mille euro al mese di pensione. Le scelte, però, non mancano. Chi ha una pensione medio bassa può optare per paesi come Albania, alcune zone del Portogallo o Tunisia dove vivere con mille euro di pensione è molto più fattibile.