Dove scappare dal caldo africano: ecco 5 mete al fresco anti-afa per l’estate 2022

Luglio è ormai iniziato e, se il buongiorno si vede dal mattino, l’estate cominciata da una ventina di giorni si preannuncia come la più calda del nuovo millennio, con temperature superiori anche rispetto al 2003. Nei telegiornali non ci fanno che ripetere di come l’Italia stia bruciando (in alcune località letteralmente), lasciando sottendere una situazione identica in tutto il Paese. In realtà, le cose stanno un po’ diversamente. I 35-40 gradi che si registrano in questi giorni in gran parte delle regioni raccontano una larga parte di verità, ma non tutta. Ma allora dove scappare dal caldo africano? Per le persone (poche) che antepongono la montagna al mare, o meglio il fresco al caldo, durante la stagione estiva, ecco 5 mete ideali dove andare in vacanza al fresco in Italia quest’estate.

5 mete dove andare in vacanza al fresco in Italia quest’estate

Iniziamo dal Trentino Alto Adige, un classico, per trovare rifugio a Corvara in Badia, una delle destinazioni turistiche più gettonate della Val Badia. A oltre 1.500 metri d’altitudine, incastonata tra le maestose Dolomiti, Corvara è una delle primissime destinazioni da segnare in agenda.

Al Nord Italia è più semplice che altrove trovare luoghi dove andare in vacanza al fresco in estate. Basti pensare a Livigno e Sestriere, una in provincia di Sondrio e l’altra in provincia di Torino, rispettivamente a oltre 1.800 e 2.000 metri di quota.

Dove andare in vacanza al fresco in Italia, i posti per scappare dal caldo

Percorrendo a ritroso la strada degli Appennini, decidiamo di fermarci a Pescasseroli, sede del Parco Nazionale d’Abruzzo. Non è forse conosciuta come altre località più famose, ma ha davvero tutto per una vacanza di almeno una settimana durante la stagione estiva: borghi incantati (Villetta Barrea, Civitella Alfedena e Opi su tutti), parchi idilliaci (La Camosciara e Val Fondillo) e un lago da sogno (lago di Barrea).

Infine, chi l’ha detto che le vacanze al Sud siano solo mare? Non ditelo agli amici di Lorica, sede del Parco Nazionale della Sila, circondata da monti e boschi, in un paesaggio da fiaba.