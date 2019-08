Dove andare a Ferragosto? Idee per svagarsi il 15 agosto non solo in Italia

Che cosa fare a Ferragosto? La domanda è più o meno la stessa ogni anno a ridosso della nota festa estiva che segna il clou delle vacanze per molti italiani. Quest’anno, oltretutto, Ferragosto sarà anche caratterizzato da un ponte lungo visto che cade di giovedì.

Le mete per Ferragosto

A darci qualche idea su cosa fare a Ferragosto ci ha pensato il portale di case vacanze HomeToGo, considerando il budget disponibile. Ad esempio, chi vuole spendere davvero poco può optare per Bibione dove la spesa stimata è di 129 euro mentre chi può spendere di più può scegliere Mykonos dove un soggiorno costa mediamente 529 euro.

Tra le mete più amate per Ferragosto, e anche tra quelle consigliate dal noto portale, spiccano l’Isola d’Elba e Gallipoli. Sempre in Puglia molto gettonate sono Porto Cesareo, Vieste e Marina di Pescoluse mentre in Toscana Follonica e Castiglione della Pescaia. Gli amanti del mare potrebbero optare anche per Palinuro, Riccione e San Vito Lo Capo.

Se l’Italia rimane sicuramente la destinazione preferita per un weekend o per chi non vuole spendere troppo, tra le mete estere dove andare a Ferragosto ci sono anche le ben note Ibiza, Formentera, Barcellona e Mykonos. Queste mete sono gettonatissime per chi vuole divertirsi.

I nostri consigli

Ferragosto però non è soltanto divertimento; tra le mete consigliate per chi ama la tranquillità e un pò di fresco c’è sicuramente la montagna in particolare le varie e ben note località del Trentino Alto Adige come Madonna di Campiglio, Canazei, San Martino di Castrozza, Molveno, Cavalese e la Val Gardena. Anche gli agriturismi sono gettonati per chi vuole rilassarsi in campagna e magari fare qualche abbuffata di buon cibo mentre le città d’arte italiane ed europee rimangono sicuramente una scelta ben ponderata per dedicarsi alle visite culturali e se dovesse piovere ci sono i musei in cui rinchiudersi per qualche ora.

