Dopo il coronavirus torna l’influenza: ecco in quanti saranno colpiti e chi dovrà vaccinarsi questo inverno

Con l’addio alle grandi restrizioni contro il covid-19, per la prossima stagione tornerà l’influenza, come hanno già fatto notare i virologi. La stagione influenzale in arrivo sarà di media intensità, almeno 4-6 milioni di italiani saranno colpiti.

Di fatto non sembra essere una stagione troppo pesante ma anche in questo caso molto dipenderà da quanti si vaccineranno. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di un vaccino unico per il coronavirus e l’influenza, che potrebbe essere messo a punto da Moderna. Per adesso, invece, ogni vaccino è a sè ma gli esperti non hanno parlato di controindicazioni a farli entrambi, anche a distanza di pochi giorni. Secondo Fabrizio Pregliasco, ricercatore di virologia presso l’Università degli Studi di Milano:

“Con gli sbalzi termici e la maggior permanenza in luoghi chiusi che caratterizzano l’arrivo dell’inverno, dobbiamo attenderci, oltre al Covid, un nuovo rialzo della circolazione di infezioni respiratorie, inclusa da virus influenzale. Temiamo una twin epidemics. Sperando non si verifichi, è comunque giusto prepararsi allo scenario peggiore”.

Il virologo ha precisato che lo scorso anno non c’è stata nessuna influenza a causa del nuovo galateo sociale ma adesso è diverso. Mascherine, lavaggio delle mani, distanziamento e areazione hanno fatto in modo di evitare la circolazione del virus influenzale, una realtà che appare molto diversa dall’autunno in arrivo.

Chi deve vaccinarsi

Secondo un’indagine di Assosalute, il 35% degli italiani ha detto che vuole vaccinarsi contro l’influenza. Il motivo va anche ricercato nella volontà di evitare sintomi che possono confondersi con il covid-19.

Intanto, da ottobre si dovrebbe partire con il vaccino influenzale che dovrebbe andare a braccetto con la terza dose.

L’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato ha fatto sapere che la Regione è pronta al terzo richiamo dele al vaccino antinfluenzale. Anche Campania e Lombardia hanno fatto sapere di essere pronte. Dunque, si partirà con il vaccino contro l’influenza da ottobre e contestualmente con la terza dose per i soggetti previsti.

Secondo Silvestro Scotti, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale, sarebbe però opportuno aspettare almeno due settimane tra le due vaccinazioni mentre si sta anche lavorando sui vaccini in farmacia, anche per quelle categorie a cui è offerto gratuitamente: over 65, malati cronici, donne incinte. Al vaccino anti-influenzale si dovrebbe poi accostare anche la terza dose contro il covid. Attualmente il vaccino contro l’influenza è raccomandato ai bambini tra 6 mesi e 6 anni e la fascia d’età tra 60-65 anni, oltre che per over 65, malati cronici, donne incinta.

