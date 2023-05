Dopo l’alluvione arriva il caldo africano: ecco da quando, prossimi 5 anni i più torridi di sempre

L’alluvione in Emilia Romagna ha lasciato pesanti strascichi e moltissimi danni. Il maltempo che ha caratterizzato gli ultimi 10 giorni dovrebbe allontanarsi definitivamente per lasciare spazio al sole e da giugno al caldo africano. Perché ormai è chiaro che i cambiamenti climatici stanno spazzando via le stagioni e la primavera, come la conosciamo, è un lontano ricordo. Ormai si passa da fasi di forte maltempo, con alluvioni, bombe d’acqua e temperature sotto la media a fasi in cui il caldo diventa subito eccessivo. Il mese di maggio è stato uno dei più peggiori in assoluto dal punto di vista meteorologico. Le piogge hanno investito interi territori ma adesso, secondo gli esperti meteo, sta per cambiare tutto e dai primi di giugno è in arrivo una bolla di caldo africana. Bisognerà, però, attendere ancora una decina di giorni.

Questa settimana tra sole e pioggia poi da giugno arriva l’anticiclone africano

Alcuni giorni fa, i meteorologi avevano anticipato che il brutto tempo che ci ha accompagnato negli ultimi dieci giorni, sarebbe durato fino all’inizio di questa settimana e sembra proprio così.

Il sole, infatti, e le temperature in rialzo stanno già facendo capolino, ma per tutta questa settimana l’instabilità la farà ancora da padrona. Da oggi a giovedì il tempo sarà bello, soleggiato e con medie intorno ai 23-24 grado. Già dal 25 maggio, invece, nuove piogge faranno capolino in alcune regioni italiane. Fino alla fine di maggio, la situazione sarà ancora altalenante con qualche pioggia diffusa, alternata tempo bello, sole e temperature medie simil estive. Ma dai primi di giugno arriverà già il caldo, che in alcune zone toccherà anche 35 gradi.

Secondo Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.

it, almeno fino al 6 giugno non vedremo le temperature a 30 gradi che invece avevamo sofferto lo scorso anno. A Fanpage, il colonnello, ha specificato che “l’anticiclone africano mancherà almeno fino alla prima settimana di giugno”. Mentre lo scorso anno già a fine maggio il caldo intenso si era fatto sentire e molti italiani erano già al mare. Quindi, fino alla prima settimana di giugno non avremo a che fare con il caldo vero ma con un tempo piuttosto anomalo, dove si alterneranno giornate soleggiate a giornate piovose.

Fino al 31 maggio ci saranno tutti i giorni temporali soprattutto al pomeriggio nelle zone interne. Pioverà sopratutto giovedì 25 maggio su tutto il Centro Nord, il 26 maggio su Piemonte e Lombardia e sabato 27 maggio al Sud e Nord Ovest. Al Nord, poi, pioverà anche il 29 e 31 maggio. Il miglioramento ci sarà, ma per le temperature davvero estive bisognerà aspettare l’inizio di giugno.

Quindi, per ancora 7-8 giorni non ci sarà l’ombra dell’anticiclone africano. Che vuol dire temperature di almeno 30 gradi, ma godremo comunque di un clima piacevole con una media di 23-27 gradi.

Nel frattempo, i cambiamenti climatici si stanno facendo sentire. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters e guidato dall’Università britannica di Oxford, il caldo estremo sarà sempre più frequente. Le giornate torride vedranno sempre di più aumentare le temperature in aumento netto rispetto a quelle dei giorni medi estivi. Secondo i dati dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), c’è “una elevata probabilità (al 66%) che le temperature globali superino di 1,5 gradi i livelli pre-industriali per almeno un anno fra il 2023 e il 2027″. Insomma, i prossimi 5 anni saranno più caldi mai registrati.