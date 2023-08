Donna ricoperta di cioccolato nel resort in Sardegna, scoppia la polemica: “corpo femminile come oggetto”

Una tavola imbandita di dolci in un hotel in Gallura e stesa sul tavolo, circondata da varie leccornie, una ragazza ricoperta di cioccolato. Sta facendo discutere non poco la vicenda accaduta a Ferragosto in un albergo di Golfo Aranci, in Sardegna, e raccontata da un manager milanese in vacanza nell’isola con la figlia, che dopo aver assistito alla scena ha pensato di pubblicare un lungo sfogo su Linkedin, chiamando anche in causa la catena Voi Hotels e il gruppo Alpitour, a cui l’hotel è legato. Ovviamente non sono mancati i commenti social contro quello che è stato definito “corpo femminile come oggetto“.

Donna ricoperta di cioccolato al buffet di dolci nell’hotel a Golfo Aranci

Il manager milanese si trovava in vacanza con la figlia 14enne in Sardegna e alloggiava nell’hotel protagonista della vicenda, quando il giorno di Ferragosto ha assistito alla scena che ha scatenato una vera e propria bufera.

“Rimango senza parole guardando questa scena . Dopo il primo momento di sgomento mi domando: Voi hotels sta per Vera ospitalità italiana, ma cosa significa? Cosa ne pensano i manager di Alpitour di questa rappresentazione del corpo femminile? (In hotel dopo avere espresso il mio disappunto mi hanno detto che era la ‘statua di cioccolato’)”.

Una ragazza in costume stesa sul tavolo dei dolci completamente ricoperta di cioccolato, quasi come fosse un dessert. L’ospite del resort ha deciso poi di condividere ciò che aveva visto su Linkedin aprendo a una riflessione:

Il manager si è poi chiesto come sia possibile che un hotel permetta certi comportamenti nelle proprie strutture:

“dove il corpo di una donna, di una lavoratrice, sia equiparato a quello di una stoviglia per assecondare l’occhio malizioso dì qualcuno”

Il manager lombardo, si trovava in vacanza con la figlia 14enne, che è rimasta ugualmente attonita dalla scena.

“Stiamo intraprendendo azioni immediate per affrontare questo episodio in modo costruttivo e per garantire che in futuro nessun cliente debba sentirsi offeso in alcun modo”.

Dopo la bufera mediatica, che ha scatenato la vicenda, è arrivata la replica di Voi Hotels che si è scusata con il manager e con tutti i clienti per l’incidente verificatosi:

Nonostante le scuse della catena Voi Hotels, la vicenda ha creato un certo scalpore sui social.

Donna ricoperta di cioccolato nel resort in Sardegna, scoppia la polemica: “corpo femminile come oggetto”

Sulla vicenda è intervenuta anche la vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, Alessandra Todde. Dopo aver appreso di ciò che era accaduto, ha parlato di ”immagine da pronto consumo”. E “scena umiliante e vergognosa”. La vicepresidente del M5S, ha dichiarato di essere rimasta esterrefatta per come nel 2023 si possa ancora “proporre un modello femminile passivo, di pronto consumo”.

Per poi sottolineare di aver commentato la vicenda con i nipoti di 15 e 13 anni e che anche loro si sono arrabbiati. La Todde ha poi scritto su Facebook che il vero problema è l’equilibrio discutibile della società, un equilibrio: “mantenuto passando senza scrupoli sulla testa di chi subisce quotidianamente e che fa comodo a chi ha in mano il potere”.

Anche sui social si è scatenato il dibattito. Qualcuno ha fatto notare che non ha senso mettere una ragazza su un tavolo con del cibo sopra: “forse la ragazza ha accettato perché aveva bisogno di soldi – ha scritto un utente- ma il rispetto per le donne parte anche da questo”.

