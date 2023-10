Ci siamo, c’è poco tempo per recuperare, ma in extremis si può. Vietato farsi mancare in casa i dolci di Halloween per la notte di domani, martedì 31 ottobre. Un imperativo categorico che sentono sicuramente di più gli statunitensi rispetto a noi italiani. Negli ultimi anni però la moda della notte di Ognissanti si è fatta sentire anche da noi. E sarà meglio provvedere a rifornire la dispensa di dolciumi se non vogliamo incorrere in qualche dispettuccio dei nostri piccoli diavoletti.

Dolcetto o scherzetto?

Da una parte i costumi in stile carnevalesco, ma rigorosamente a tema orrorifico.

Dall’altra dolciumi vari. La festa di Ognissanti si preannuncia anche quest’anno bellicosa. Al grido di dolcetto o scherzetto, i bambini busseranno alle porte per avere qualche dolce di Halloween, pena un dispettuccio da fare al malcapitato cittadino che si rifiuta di stare al gioco. Naturalmente, si tratta di una minaccia che non va presa realmente sul serio. I bambini, sia in America che dalle nostre parti, vengono accompagnati da un adulto, il quale bussa alle porte per ricevere in cambio qualche caramella e mostrare i costumi dei piccoli. Ciò non toglie che qualche malintenzionato possa prendere la cosa alla lettera e lasciarsi andare poi ad atti vandalici. Ovviamente, questo comportamento è fuori luogo e, nel caso, una denuncia da parte della vittima non la toglie nessuno, nemmenoin persona.

Ma quali sono i migliori dolci di Halloween da tenere in casa per partecipare al simpatico gioco? Ecco un elenco consigliato dagli esperti per poter servire con gioia un bel dolciume a coloro che busseranno alla nostra porta domani notte. Si tratta di semplici suggerimenti per avere un’idea del tema horror da rappresentare:

Barmbrack Irlandese

Biscotti farciti a forma di fantasmini

Biscotti ragnetto

Caramelle toffee

Cheesecake alla zucca

Ciambellone con gocce di cioccolato e fantasmini

Cimitero al cioccolato

Cookies al doppio cioccolato

Cupcake di Halloween

Cupcake di Halloween al bimby

Cupcake ragnetto al cioccolato al bimby

Dita della strega

Fantasmini spaventosi

Pumpkin pancakes

Soul cake

Torta di Halloween con il bimby

Torta di zucca con le ragnatele

Torta ragnatela

Torta zucca e cioccolato

Dolci Halloween, quali scegliere?

L’elenco appena visto, rigorosamente in ordine alfabetico, offre una serie di spunti aggiuntivi sugli appassionati di cucina.

Alcuni infatti sono tutti da prepararla ma quali scegliere? Se volete immergervi ancora di più nel clima horror della festa, allora i dolci a forma orrorifica sono sicuramente più indicati e faranno certamente un certo effetto quando li presenterete agli amici o a coloro che busseranno alla vostra porta. Tra questi si annoverano i biscotti a forma di fantasma, o quelli con la. E che dire poi delle dita di strega? Naturalmente, in questo caso gli ingredienti li potrete scegliere a vostro piacimento, mentre ciò che in effetti davvero conta è che la forma sia esteticamente subito riconoscibile e identificabile con il tema proposto.

Per quanto riguarda invece i prodotti già confezionati, immancabili le caramelle. Anche in questo caso però consigliamo di acquistare dolciumi che abbiano un chiaro richiamo con Halloween, quindi caramelle con disegnate in busta mostriciattoli vari, oppure caramelle che presentano proprio la forma di qualche fantasmino o demonietto simpatico. Insomma, c’è senza dubbio da sbizzarrirsi… e soprattutto ce n’è per tutti i gusti. In fondo, il vero motivo di tale festa è proprio quello di divertirsi con una serie di dolci che ci faranno fare l’acquolina in bocca e ci regaleranno qualche ora di divertimento.

