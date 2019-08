Disidratazione, la piaga dell’estate: ecco i sintomi che ci invitano a bere di più

Siamo nel pieno dell’estate, fa caldo e per curare il nostro benessere psico-fisico è necessario essere reidratati. Durante le giornate di caldo asfissiante non ci si deve limitare a bere pochi bicchieri d’acqua in quanto ci si potrebbe poi ritrovare in uno stato di disidratazione. Ecco i principali sintomi.

Disidratazione: i principali sintomi

Chi beve poco, sopratutto in estate, e con questo gran caldo può andare incontro a degli episodi di disidratazione che è la circostanza in cui l’organismo perde più acqua di quella che contiene.

Ciò accade per colpa di sudore eccessivo, per il caldo forte o per colpi di calore. Essa non deve assolutamente essere sottovalutata in quanto in alcuni casi può risultare anche molto grave.

I principali sintomi della disidratazione sono la bocca impastata e l’alito cattivo in quanto senza l’acqua la saliva non si ripulisce provocando di conseguenza la proliferazione di batteri. Si ha poi la sensazione di bocca impastata. Per quanto concerne la sete, invece, essa alle volte sarà percepita come fame per cui se si avrà un bisogno improvviso di frutta o di zuccheri significherà che magari l’organismo sta richiedendo acqua. Sembrerà strano ma anche la sonnolenza sarà uno dei sintomi della disidratazione. Questo perché bevendo poco si rallenteranno i processi vitali dell’organismo. Qualora dovesse capitare il consiglio è di bere qualche bicchiere di acqua. E ancora anche l’affanno potrà essere una spia che l’organismo ha bisogno di acqua così come l’irritabilità e la confusione mentale. L’acqua, infatti, sarà importantissima per il benessere del cervello e per lo svolgimento delle funzioni cognitive.

Bere a sufficienza, ma come?

Il consiglio di tutti i medici è quello di bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno e anche più nel periodo estivo. Per cercare di bere a sufficienza, il suggerimento è quello di tenere una bottiglia d’acqua vicino e sé e sorseggiarla di tanto in tanto. Qualora l’acqua non piaccia si potrà utilizzare dell’acqua aromatizzata mettendo magari all’interno di essa dei pezzetti di frutta che serviranno ad insaporirla.

La cosa più importante di tutte, comunque, è quella di idratarsi sempre in modo tale da non arrivare mai a sentire i sintomi su descritti che ci comunicano che l’organismo sta cercando dell’acqua.

