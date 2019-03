Disastro ambientale, strage di api provocata da insetticidi non a norma

Sotto inchiesta 400 agricoltori per aver sparso senza le dovute avvertenze il Mesurol 500 FS della Bayer, un insetticida a base di Methiocarb altamente tossico, che ha provocato una vera e propria strage di api. La Procura di Udine sta indagando su quello che rischia di essere un vero e proprio disastro ambientale.

Strage di api, la Procura indaga

C’è il fortissimo sospetto che gli agricoltori non abbiano rispettato tutte le norme vigenti nella loro azione, vista la spaventosa strage di api in decine di ettari del Friuli-Venezia Giulia.

Sono 400 gli agricoltori finiti ora sotto indagine e sono stati sottoposti a sequestro preventivo 250 fondi. La vicenda scaturisce dalla indagini della pm Viviana Del Tedesco che ha cercato le prove dell’inquinamento ambientale nelle campagne friulane con l’aiuto del laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

C’è già un precedente inquietante che un anno fa era saltato fuori grazie alle indagini degli organi preposti, su 11 alveari della zona gli insetti erano “crollati” da 60mila a 10-20mila per arnia. Tornando ai fatti del presente, anche in questo caso si teme che le regole non siano state strettamente rispettate. Ma quali sono queste regole? Una delle cose basi da rispettare è che non bisogna seminare quando le api sono in attività’, ovvero nei periodi di impollinazione e di giorno, quando volano di fiore in fiore.

Inoltre, bisogna minimizzare la dispersione delle polveri, non seminando in giornate ventose, usando seminatrici pneumatiche con deflettori per indirizzare la polvere a terra. Terza regola, usare seminatrici di precisione ‘dotate di sistemi che garantiscano l’immediata incorporazione del seme nel terreno’. Sarà dunque l’inchiesta della Procura di Udine a stabilire se queste regole siano state o meno rispettate.

