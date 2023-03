Diritti tv, la Serie A sta pensando all’acquisto di Sky per nuova piattaforma

Si fa golosa la strategia che la Lega Calcio sta imbastendo per risolvere la questione dei diritti tv della Serie A. A quanto pare si sta ora pensando addirittura all’acquisizione di Sky, al fine di creare una nuova piattaforma per trasmettere le partite del campionato in diretta. Folle idea o trovata geniale?

Diritti tv Serie A, verso una nuova piattaforma?

Dopo le polemiche sulla bocciatura della norma Lotito, un nuovo capitolo si apre sulla messa in onda del campionato italiano. Si va davvero verso una nuova piattaforma, oppure si riciclerà una già esistente per trasformarla in quella ufficiale del campionato? La Lega Calcio sta ipotizzando questo secondo scenario. Nell’assemblea milanese di ieri 14 marzo si è infatti discussa la possibilità di acquistare addirittura Sky e risolvere così la questione legata ai diritti tv della Serie A. Sono mesi che la Lega sta cercando fondi per ottenere i finanziamenti necessari alla creazione di un nuovo canale. Nonostante non manchino gli investitori, soprattutto esteri, ancora non si è riusciti a racimolare il capitale necessario, forse anche per una mancanza di capacità nello gestire una piattaforma tematica come quella che il calcio italiano vorrebbe creare.

I vertici si stanno infatti rendendo conto che il grande business non è solo la partita in sé, ma tutto ciò che ci gira intorno, fattori che necessitano di abilità manageriali specifiche, proprio quelle che da ormai anni mettono in campo le pay tv e le hanno rese così forti. Ecco quindi l’idea nuova, quella di acquistare una piattaforma già esperta che faccia quindi il “lavoro sporco” senza alcuna fatica. Secondo indiscrezioni, l’amministratore delegato Luigi De Siervo avrebbe ieri presentato in assemblea la proposta di acquisire Sky. Si tratterebbe, sempre secondo rumors, di un’iniziativa che ha l’assenso anche dei nostri club.

Sky costa troppo

Qual è allora il problema?

Il costo di Sky per l’acquisizione ottenuta in passato da Comcast è stato di ben 40 miliardi di dollari. Una cifra spropositata che mette immediatamente la Lega Calcio fuori dai giochi. Naturalmente, dirigenti e club non sono interessati all’acquisizione dell’intero pacchetto, ma eventualmente solo alla sezione Sky Sport. Ciò non toglie che il costo sarebbe comunque di diversi miliardi di dollari. La soluzione potrebbe essere quella di sembrare anche il pacchetto sportivo e trattare solo ed esclusivamente per il calcio, nella fattispecie per i diritti della Serie A, ma anche in questo caso l’operazione avrebbe poco senso, in quanto finirebbe per essere quasi la medesima operazione che ogni anno si fa per la cessione dei diritti tv delle partite.

Trovare un partner che acquisisca l’intero pacchetto Sport e lasci alla Lega solo il calcio, potrebbe invece essere l’alternativa più percorribile. Vedremo se nelle prossime settimane questa ipotesi prenderà davvero piede. In caso affermativo, si potrà parlare di vera e propria rivoluzione del sistema calcio e del business che ruota intorno a questo sport, trasformato a tutti gli effetti in puro spettacolo di intrattenimento.