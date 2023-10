Dagli USA arrivano rumors che se confermati potrebbero essere davvero incredibili. I diritti tv della Formula 1 sono al centro dell’attenzione per una presunta offerta da parte di Apple. Il colosso di Cupertino sta infatti pensando di accaparrarsi lo streaming dei prossimi mondiali a partire dal 2025 per una cifra record. Si parla addirittura di 2 miliardi di dollari all’anno. Onestamente ci sembra una cifra davvero folle, ma vediamo cosa ci dicono le indiscrezioni.

Una cifra record, ma ne vale la pena?

Attualmente i diritti tv della Formula 1 sono appannaggio di Sky in Italia, mentre negli USA sono di ESPN che li detiene per circa 90 milioni di dollari all’anno. Arrivare quindi a 2 miliardi sembra alquanto folle. a quanto pare però Apple sta pensando di diventare la distributrice streaming assoluta di questo sport. Visto che comunque Formula One Group vende il suo prodotto in 20 paesi. E attraverso accordi con più distributori arriva comunque ad accaparrarsi circa un miliardo di dollari. Nel nostro paese, come detto, gli accordi sono stati siglati con Sky. E il contratto prevede che il mondiale verrà trasmesso sulla pay in questione fino al 2027. Apple però fa sul serio e sembra intenzionato a distruggere la concorrenza con una cifra davvero folle. Ossia 2 miliardi di dollari all’anno, a partire dal 2025. Ciò probabilmente significherebbe che nel nostro paese continuerà la messa in onda del mondiale fino al 2027, anno in cui poi traslocherà su Apple TV, la piattaforma streaming della casa di Cupertino.

Insomma, lo scopo della mela morsicata è quello di riunire il tutto in un’unica emittente. Così da diventare in pratica il dominatore assoluto della messa in onda di questo sport. Come dicevamo, infatti, attualmente, la distribuzione dei contenuti audiovisivi del mondiale di F1 è alquanto frammentata. Viene trasmessa da RTL in Germania, dalla British Broadcasting Corporation (BBC) in Inghilterra, da The Sports Network in Canada, Network Ten e One in Australia e Al Jazeera nel Medio Oriente. Dal 2018 Sky ha ottenuto l’esclusiva dei Gran Premi in Italia, con l’uscita di scena della Rai. Le gare vengono attualmente trasmesse su Sky Sport, Now Tv e Tv 8 (che le trasmette in chiaro). Negli Stati Uniti invece le dirette sono affidate a ESPN (che è della Disney), quindi Apple ha pensato bene di andare a contrastare questo altro gigante, per quella che si preannuncia essere una sfida tra titani.

Diritti tv Formula 1, ci pensa Apple

Dopo aver visto la situazione globale del mercato, forse l’idea di Apple non ci sembra più tanto campata in aria. Parliamo quindi di un settore che ha già una grossa fetta di mercato e che può essere ulteriormente potenziato se pensiamo che Apple potrebbe creare delle app apposite per i suoi utenti mobile, strizzando quindi l’occhio allo streaming dei più giovani. Si potrebbe addirittura pensare a nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per aumentare l’interazione tra lo streaming e gli utenti, cosa che ad Apple certamente non manca. Secondo gli esperti che stanno seguendo il caso negli States, ci sarà però da tenere d’occhio anche le mosse di Amazon che con il suo Prime Video è intenta ad esplorare sempre più il mondo dello sport dal vivo, dopo aver acquisiti i diritti di una parte della Champions.

Ci sono poi le possibile avance si Comcast e Netflix. In tutto questo, certamente chi si sta sfregando le mani è Formula One Group. Senza dubbio l’azienda ci h messo del suo ed è infatti grazie alle proprie strategie di marketing se la F1 è passata da 400 milioni di appassionati a circa un miliardo. In somma, i diritti tv della Formula 1 potrebbero essere davvero molto redditizi. Se in un primo momento, infatti, poteva sembrare davvero assurda l’ipotesi di acquistarli per 2 miliardi all’anno (c’era da noi chi si chiedeva perché non investire questi soldi per i diritti del calcio), ora che abbiamo il quadro completo della situazione possiamo dire che in fondo Apple potrebbe avere non poche ragioni.

I punti chiave…