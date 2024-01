Il primo febbraio potrebbe essere una data storica per il fortunato collezionista che si aggiudicherà all’asta il dipinto dei Beatles. In tale data infatti la casa d’aste Christie’s a New York proporrà l’opera firmata da tutti e quattro i musicisti. E infanto già sono iniziate le speculazioni per scoprire quanto potrebbe valere.

Un mito senza tempo

Da poche settimane è uscito il loro ultimo brano, Now and Then, opera che si avvale anche dell’intelligenza artificiale per “aggiustare” la voce di John Lennon, ormai deceduto da oltre 40 anni.

Il brano è un nuovo piccolo capolavoro firmato dallo stesso Lennon e che vede naturalmente la partecipazione degli altri due Beatles in vita, Paul McCartney e Ringo Starr. Stavolta però non è sulla musica che i collezionisti si stanno concentrando, bensì su un’opra d’arte completamente diversa. Il dipinto dei Beatles che sarà messo all’asta il primo febbraio 2024 è un’operazione astratta risalente al 1966, quando i 4 ragazzi dierano nel clou del loro successo mondiale. Naturalmente, le domande degli appassionati ora si concentrano tutte sul valore di tale opera.

Ebbene, partiamo subito col dire che la stima di partenza del dipinto dei Beatles è tra i 400 mila e i 600 mila dollari. L’opera è un acrilico e acquerello su carta giapponese “Senza titolo”, noto come Images of a Woman, e come detto, andrà all’asta durante “The Exceptional Sale” che propone lotti davvero straordinari. L’opera fu realizzata in occasione della loro tournée in Giappone, precisamente a Tokyo. Non mancano interessanti informazioni aggiuntive in merito a tale dipinto, visto che in compagnia dei musicisti all’epoca c’era anche il fotografo Robert Whitaker che documentò il loro soggiorno all’hotel Hilton durante la loro permanenza nella capitale nipponica. Secondo il fotografo, i fab four alloggiarono alla stanza 1005 e completarono il dipinto in due notti.

Dipinto dei Beatles all’asta

Sappiamo bene quanto certi oggetti possano scatenare la fantasia e il desiderio da parte dei fans, e quando si parla di fanatismo con i Beatles si arrivò a livelli estremi, tanto che venne coniato all’epoca un vero e proprio termine, la beatlemania. Come detto, in questo caso la base d’asta dovrebbe arrivare massimo a 600 mila dollari, ma qualora si presentassero dei collezionisti e dei fans particolarmente aggressivi, allora tale somma potrebbe tranquillamente essere raddoppiata. A quanto pare, lo stesso dipinto in questione nasce proprio da questa mania che all’epoca circondava il quartetto britannico. Per evitare la folla, infatti, i musicisti rimanevano la maggior parte del tempo nella propria stanza d’albergo e qui eventualmente ricevevano amici o altri fans fortunati.

Uno di questi regalò loro un set completo per dipingere. Insomma, per ammazzare la noia e tenersi lontani da paparazzi e fans scatenati, i Beatles decisero di darsi all’arte figurativa e sfornarono questo dipinto che ora finisce all’asta. E chissà se tra gli interessati che presenzieranno all’evento di Christie’s non ci sia proprio qualche adulatore giapponese (ormai attempato) che sognava di incontrarli durante il loro tour nipponico e che invece ora sogna di portarsi a casa un cimelio che per molti fans è inestimabile.

