Gli appassionati di sport, e in particolare di tennis e affini, stanno per avere pane per i loro denti. Il digitale terrestre sta per arricchirsi di nuovi canali e di una nuova offerta sportiva grazie alla tecnologia HbbTV, disponibile appunto solo sul DDT. A lanciare l’iniziativa ci ha pensato appunto SuperTennis TV, emittente televisiva che si occupa di questo sport che ora anche in Italia è tornato a essere particolarmente amato.

Nuova proposta sportiva per gli appassionati

Con SuperTennis TV, emittente già presente da anni sul digitale terrestre, stanno per arrivare due nuovi canali dedicati a questo appassionante sport.

Per chi non lo sapesse, il canale in questione è l’emittente ufficiale della Federazione Italiana Tennis (FIT), attivo dal 2008, e trasmette in HD sia su Digitale Terrestre (canale 64) che su Sky (canale 224). In occasione del Sardegna Open, il quale coincide anche con la nota competizione Challenger 175 di Aix-en-Provence, la rete televisiva ha annunciato l’ampliamento della sua offerta e lancia quindi due nuova canali. La buona notizia è che si tratta dicompletamente gratuiti, visibili quindi in chiaro sempre sul proprio televisore.

Dunque, gli appassionati potranno vedere l’offerta moltiplicarsi, a patto però che utilizzino la tecnologia HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Si tratta di una tecnologia dedicata alle smart tv, ciò significa che il servizio sarà disponibile a coloro che hanno quindi un televisore collegato a internet. La sigla HbbTV si riferisce infatti a quelle emittenti del digitale terrestre che hanno un canale d’estensione che trasmette invece in streaming. Ecco perché ci si riferisce a tale tecnologia come ibrida. Le due competizioni sopra citate, ossia Sardegna Open e quelle del Challenger 175 di Aix-en-Provence, verranno trasmesse da uno dei due nuovi canali. Un secondo canale sarà invece dedicato al padel. Si tratta di uno sport con la palla di derivazione tennistica.

Digitale terrestre sempre più ricco

SuperTennis TV quindi ci riprova e dopo aver tentato l’esperimento nel 2023 con l’US Open e il Trofeo Bonfiglio, ora promuove la medesima iniziativa con altre tre competizioni. È bene comunque precisare che si tratta di due nuovi canali temporanei, ossia visibili in streaming soltanto durante gli eventi in questione. Al termine delle partite infatti spariranno dalla programmazione e non saranno più visibili sul digitale terrestre in versione ibrida. Ciò però non vuol dire che in futuro l’emittente dedicata al mondo del tennis non possa ripetere l’iniziativa, anzi è molto probabile che ogni qual volta si annuncerà un nuovo evento sportivo, vengano ripristinati questi canali aggiuntivi, sperando ovviamente che rimangano sempre gratuiti.

Ma come funziona la visione di tali canali? In pratica, sul canale 64 i telespettatori vedranno l’avviso poco prima dell’inizio della gara e in questo modo potranno premere il pulsante ok del telecomando per passare alla modalità streaming e seguire l’evento. Per tornare indietro su SuperTennis Tv basterà invece premere il tasto Return sempre del telecomando. Ricordiamo comunque che si tratta di una visione in streaming, quindi gli utenti dovranno tenere la tv sempre connessa e assicurarsi che la connessione sia abbastanza veloce da garantire loro la corretta visione dei canali in questione.

