Detersivi per la lavatrice: ecco quali sono i migliori da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo

Sul mercato esistono diverse marche di detersivi per la lavatrice per cui orientarsi nella scelta non è semplice. Soprattutto se si cerca un prodotto che sia allo stesso tempo efficace ed ecologico. In tale ardua scelta dà una mano Altroconsumo, l’associazione a difesa dei consumatori che ha testato 59 prodotti di diverso genere ( in polvere, liquidi ma anche detergenti in capsule).

Quanto tempo è passato da quando le donne si recavano al pozzo per raccogliere l’acqua e portarla a casa dove veniva rovesciata in grandi pentole e messe sul fuoco. Quando bolliva, poi, si aggiungeva della cenere (quella del caminetto) così da ottenere un liquido di colore grigio che aveva un grande potere sbiancante e pulente. Nel caso in cui i panni erano molto sporchi, poi, venivano sfregati con energia con una spazzola di saggina e lavati con il sapone di Marsiglia. Era una gran fatica per cui l’avvento della lavatrice è stato una vera e propria manna dal cielo.

I vari detersivi per la lavatrice

Le nostre nonne avevano a disposizione un solo detersivo per il bucato mentre adesso ce ne sono di diversi tipi e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ci sono quelli liquidi che in molti casi rimuovono le macchie, aumentano il grado di bianco e rispettano i colori. Sono considerati quindi dei prodotti con maggiore duttilità per cui basta sceglierne uno per avere più benefici. Un punto a favore è il dosaggio che è più preciso rispetto ad altri.

E poi ci sono i detersivi in polvere che tutti ritengono meno semplici da usare in lavatrice. In realtà è un’affermazione errata perché si sciolgono bene anche a temperature basse di venti gradi.

Sono considerati tra i migliori per rimuovere lo sporco e poi, molto spesso, hanno un migliore impatto ambientale perché necessitano di minori conservanti. Per molti, quindi, continuano a essere la scelta ideale anche per preservare l’ambiente.

Dulcis in fundo, ci sono le nuove arrivate ovvero le capsule per il bucato che per le nostre nonne sarebbero state un prodotto fantascientifico. Si tratta di capsule che contengono del detersivo liquido che però dovrebbero essere usate solo per carichi consistenti e mai sotto il mezzo carico. Hanno un potere molto pulente sia sui capi colorati che sui bianchi ma, come spiega Altroconsumo, non funzionano in maniera perfetta con lavaggi a basse temperature. Lo svantaggio di questo prodotto è il costo che è più alto.

I migliori

Altroconsumo ha testato circa 50 detersivi diversi stabilendo quali sono i migliori mediante prove di lavaggio su vari tipi di macchie e analisi di laboratorio. I parametri considerati per la valutazione sono stati la rimozione delle macchie grasse, proteiche, vegetali, la gradazione di bianco, il rispetto dei colori, l’ingrigimento e l’impatto ambientale.

Tra i migliori detersivi per bucato ottiene il punteggio di 73 (migliore del test) quello liquido Carrefour Eco Planet al mughetto e alla lavanda che è stato considerato anche il miglior acquisto green. L’altra migliore scelta verde è il Winni’s Aleppo e Verbana nonché l’Ecoblu Marsiglia. Gli altri detersivi al top sono il Crai Eco detersivo lavatrice ipoallergenico, lo Chanteclair vert eco detergente lavatrice e il Carrefour Expert.

[email protected]