Come fare vacanze a poco prezzo in Europa: le 5 destinazioni più economiche per l’estate 2023

Fare vacanze economiche in Europa è ancora possibile. Nell’ultimo periodo, infatti, si parla spesso di rincari, di come i prezzi di hotel e voli aerei siano aumentati moltissimo rispetto a un anno fa. Soggiornare in alberghi, case vacanze, B&B, appartamenti, ma anche prendere un aereo è diventato molto più costoso. Gli italiani, però, non rinunciano a viaggiare. Scegliendo le destinazioni giuste, in ogni caso, è possibile trovare delle mete che offrono il miglior rapporto qualità prezzo. Senza spendere una fortuna si possono trovare mete per tutti i gusti, dove godere del sole, del mare, ma anche di storia e natura. Ma quali sono queste mete?

Lisbona

Su tutti va indicata Lisbona, capitale del Portogallo e una delle città più particolari e affascinanti da visitare in Europa. Lisbona, è una città davvero economica, solare, con bellissimi scorci, quartieri colorati, ottimi locali dove mangiare e gustare piatti tipici a buon prezzo . Per un volo andata e ritorno da Milano si possono spendere anche 50 euro, mentre per alloggiare in un hotel senza pretese possono bastare 30 euro a notte a persona.

Cracovia

Ovviamente, bisogna scegliere il periodo giusto. Nelle vicinanze, poi, è possibile scoprire bellissime località di mare come Sintra e Cascais.

Un’altra meta da vedere è Cracovia, in Polonia. Per chi ama l’arte, la storia e le città non troppo calde, Cracovia è la città ideale. Tra i must da visitare si segnalano il castello di Wawel, la piazza del mercato più grande d’Europa, la basilica di Santa Maria e il quartiere ebraico di Kazimierz, fino al vicino campo di concentramento di Auschwitz, per rivivere un doloroso periodo storico. Cracovia, chiaramente, viene scelta anche perchè è una città davvero low cost, dove si può soggiornare a soli 25 euro a notte e anche i voli sono piuttosto economici.

Santorini

Questi si trovano anche a 60 euro.

Per chi ama il mare e in estate non vuole assolutamente rinunciare ad una vacanza da sogno, c’è anche Santorini, una delle isole più belle della Grecia, dove godere di paesaggi mozzafiato, spiagge stupende, mare blu e intensi tramonti. Santorini è famosa per le spiagge vulcaniche di sabbia nera o rossa e le tipiche casette bianche. Anche la cucina greca è assolutamente da provare. Prenotando in bassa stagione e scegliendo alloggi non nelle zone più turistiche, è possibile trovare anche buone soluzioni a 40 euro a notte, mentre per i voli con un pizzico di fortuna si può spendere anche 100 euro. Nelle vicinanze, da non perdere le bellissime isole di Evia, Tinos o Andros.

Valencia e Budapest

Un’altra meta low cost imperdibile è Valencia, una città allegra, vivace, ma anche piena di cultura e buon cibo. Qui potete ammirare la città vecchia con le sue chiese gotiche, le piazze e i palazzi rinascimentali, ma anche visitare la città delle arti e delle scienze, il bellissimo parco del Turia, fino a alle bellissime spiagge e il parco naturale dell’Albufeira. Un volo per Valencia può costare anche 80 euro, mentre per alloggiare si trovano soluzioni a 35 euro a notte.

Infine, da non dimenticare Budapest, una città davvero elegante e low cost.

Qui si possono osservare il bellissimo parlamento sul Danubio, il castello di Buda, la basilica di Santo Stefano e il ponte delle catene, ma anche rilassarsi alle terme più note della città come Gellert e Szechenyi. Un volo per Budapest si può trovare anche a 70 euro e una notte in gorel è fattibile anche a 30 euro.

Come fare vacanze a poco prezzo in Europa: le 5 destinazioni più economiche per l’estate 2023

Insomma, viaggiare low cost è ancora possibile. Basta scegliere le città giuste o le località meno care, soprattutto optare per i periodi con meno turismo per poter davvero fare vacanze low cost con poco.

Riassumendo