Finalmente una buona notizia per gli amanti dello sport. In questa epoca di streaming compulsivo, in cui le varie piattaforme provano nuove strategie per migliorare i guadagni, DAZN lancia un canale completamente gratis. Si tratta di un servizio completamente gratuito che trasmetterà gli allenamenti e i biopic di personaggi sportivi vari.

Dove vedere il nuovo canale gratis?

In arrivo DAZN Sport, il nuovo canale gratuito della nota piattaforma di streaming. Dove vederlo? La risposta è YouTube. DAZN ha infatti aperto il nuovo canale sulla nota piattaforma di proprietà di Google e trasmetterà una serie di speciali dedicati alla vita e agli allenamenti di personaggi del mondo dello sport.

Naturalmente, anche in questo caso si tratta di una mossa commerciale che potrebbe risultare particolarmente intelligente. Un canale YouTube gratuito infatti permetterà agli utenti di conoscere i contenuti della piattaforma e quindi invogliarli ad effettuare poi un reale abbonamento. Inoltre, il traffico delle visualizzazioni dei vari video che saranno caricati genererà un guadagno importante grazie alle. Dopo le varie strategie fortunate di Netflix , anche DAZN quindi mette in moto la macchina del marketing per aumentare i suoi profitti.

Entriamo più nel merito del programma per capire qual è la reale strategia di DAZN. Il nuovo canale YouTube gratuito sarà pubblicato da Team Whistle. Si tratta di un’azienda statunitense facente parte del gruppo DAZN e che produce principalmente contenuti destinati ai social. Il traffico generato da tale azienda è davvero promettente, visto che sui social a livello globale genera 5 miliardi di View al mese. Anche in questo caso i video saranno lanciati nello stile di YouTube. Contenuti non troppo lunghi, di circa 20 minuti, almeno per ora, e intervallati da vari spot pubblicitari di pochi secondi. I protagonisti saranno sportivi più o meno famosi ritratti durante la loro vita quotidiana.

DAZN, il nuovo canale gratis

Vedere sportivi durante gli allenamenti o durante le loro pause a casa permetterà agli appassionati di conoscere meglio i personaggi in questione e magari avvicinarli agli sport che praticano.

Come detto, oltre agli introiti derivanti dagli spot, DAZN spera di incuriosire in questo modo anche i non abbonati, così da avvicinarli alla propria piattaforma e invogliarli a seguire lo sport attivando un contratto di abbonamento. Ricordiamo inoltre che questa operazione non è l’unica gratuita lanciata da DAZN. Esiste infatti anche il servizio DAZN Free. Si tratta di un canale che però è visibile solo sull’app ufficiale, quindi per vederlo è necessario fare la(senza però dover attivare alcun abbonamento). Anche in questo caso parliamo di un’iniziativa recente, lanciata proprio da pochi giorni.

Con DAZN Free è infatti possibile vedere alcuni contenuti presenti nel catalogo (solo alcuni, poiché gli altri sono bloccati e si sbloccano soltanto se si attiva un abbonamento). Il servizio dà comunque accesso sia a contenuti on demand che Live, sempre presenti sul catalogo della piattaforma. Nello specifico, sarà possibile seguire gratuitamente il calcio internazionale, la CEV Champions League di Volley, gli Highlights della Serie A TIM, il calcio femminile e i format originali di DAZN. Per guardare tali contenuti basterà andare sulla piattaforma e registrarsi. A questo punto nel menu saranno disponibili una serie di video gratuiti disponibili per tutti.

