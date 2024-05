Tassare i beni d’importazione cinese attraverso un’imposta diretta sui prodotti è l’unica via per metter un freno alla crescente economia del dragone rosso. Ecco la soluzione del ministro Urso. Si torna a parlare di dazi doganali, con l’Italia che vuole ripercorrere la strada degli Stati Uniti per contrastare lo strapotere della Cina e ridimensionare la sua ascesa. Urso si augura però che tale iniziativa sia globale, almeno per quanto riguarda l’Europa, e quindi condivisa anche dagli altri stati membri dell’Unione Europea.

La Cina è sempre più vicina… e arriva con furore

Solo così si potrà favorire l’economia nazionale e continentale, scongiurando il rischio che laspazzi completamente via le risorse economiche di ogni paese europeo.

Lo spauracchio cinese non è cosa recente, e se da decenni esistono queste espressioni popolari (la Cina è vicina) che ci avvertono del pericolo, è perché la filosofia cinese tutta dedita al lavoro e ai prezzi sempre più bassi rispetto agli altri mercati, è da sempre un rischio che temiamo di dover fronteggiare. Dalla Cina con furore è invece il titolo di un noto film con Bruce Lee. In realtà, anche l’altra espressione è tratta da una pellicola cinematografica, diretta nel 1967 da Marco Bellocchio. E se all’epoca il terrore a cui si riferivano certe opere era quello comunista, oggi è invece tutto incentrato sull’economia super vantaggiosa che il paese rosso offre al mondo intero. Insomma, stavolta dei cinesi temiamo la concorrenza.

I dazi doganali potrebbero quindi davvero essere l’unica soluzione per scoraggiare che i loro prodotti possano attecchire anche in Europa. Ne è sicuro il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il quale dichiara senza mezzi termini che tale imposta “È inevitabile. E dovrà farlo anche in fretta. Altrimenti sarà spazzata via. Serve una politica industriale assertiva, basata su risorse comuni, che tuteli le imprese europee”. Urso poi ricorda il caso statunitense e cita appunto la politica scelta dagli USA per contrastare il modello cinese.

Dazi doganali, la soluzione del problema

Per il ministro Urso non ci sono più dubbi, la Cina sta per invadere il mercato europeo ed è pronta a spazzare via ogni concorrenza. Quella dei dazi doganali può essere quindi l’arma perfetta per contrastare questa poderosa avanza, una sorta di deterrente che dovrebbe riuscire a mettere un freno all’avanzare del carro economico cinese. E aggiunge: “serve una sana e significativa politica industriale comune in Europa, che finanzi le imprese attraverso risorse comuni europee, per evitare di ampliare i divari”. Se da un lato quindi occorre mettere un freno all’avanzata della Cina, dall’altro è necessario anche favorire la produzione interna dell’UE attraverso finanziamenti comuni che sfruttino le risorse a disposizione.

Un esempio concreto potrebbe essere stato offerto proprio dalla stessa Cina con il famoso dumping di stato, operazione in cui Pechino avrebbe offerto aiuti di stato al mondo dell’automotive per diversi miliardi di euro. La spinta verso il settore delle auto elettriche è un altro grande tassello da tenere in considerazione, e anche in questo caso l’Europa rischia di farsi trovare impreparata verso un settore che potrebbe dominare l’economia per i prossimi anni. Se questa pianificazione al momento risulta ancora di difficile attuazione, sicuramente meno complessa è invece la soluzione dei dazi doganali, come detto già attuata anche dagli Stati Uniti, con Biden che ha bruciato sul tempo quella che era una promessa di Trump per le prossime elezioni.

