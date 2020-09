Danieli costruirà un’acciaieria sostenibile in Russia da 430 milioni di euro

Una commessa da centodieci e lode. Obiettivo: dal minerale all’acciaio senza l’utilizzo di carbone. Danieli di Buttrio si aggiudica un’importantissima commessa da 430 milioni in Russia, dove sarà realizzato il primo impianto in Paneuropa a ciclo integrale. Lo hanno annunciato il presidente della OMK, Anatoly Sedykh, e il governatore della Regione russa Nizny Novgorod, Gleb Nikitin, in collegamento video da Mosca con la Regione Friuli Venezia Giulia, alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga e del presidente della Danieli, Gianpietro Benedetti.

L’impianto, che sarà inaugurato nel 2024, consentirà di produrre acciaio di qualità con una riduzione del 64% delle emissioni di anidride carbonica rispetto ai migliori altiforni di ultima generazione. Se il costo dell’impianto che la Danieli consegnerà alla OMK è di 430 milioni di euro, l’investimento complessivo ammonta a 1,5 miliardi di euro. Sia i russi che gli italiani hanno sottolineato più volte la sostenibilità ambientale dell’acciaieria che sarà realizzata, soddisfacendo tutte le norme in materia sia europee che russe e mantenendo un livello basso di emissioni di inquinanti nell’atmosfera. A regime saranno occupate 2mila persone.

La Danieli ha rapporti consolidati con la Russia, che sono cominciati negli anni ’80. Soddisfazione è stata espressa dalle autorità russe e dal governatore Fedriga, parlando anche a nome del Governo italiano. “Siamo soddisfatti – ha detto Fedriga – non solo per l’impegno economico, ma anche per la capacità di convertire un’industria pesante come quella siderurgica in produzione sostenibile. L’augurio è che la collaborazione con la Russia possa continuare ma anche svilupparsi”.