Cumana, Circumvesuviana e Circumflegrea: stop ai treni la domenica e bus dimezzati

Fino a domenica 13 dicembre sono sospese le corse della domenica dei servizi ferroviari Eav come la Cumana, Circumvesuviana e Circumflegrea compreso il giorno dell’Immacolata. Le stazioni saranno chiuse e le linee soppresse per reagire ai tagli imposti dal Covid. Verranno però istituiti dei servizi automobilistici sostitutivi delle linee soppresse ma con restrizioni. Ecco le info in merito.

Stop treni di domenica Cumana, Circumvesuviana e Circumflegrea

In un comunicato sulla pagina ufficiale Eav, ecco il link, si legge che per la collocazione della Campania nella zona rossa i servizi ferroviari Eav subiranno limitazioni alla mobilità per ridurre le possibilità di incremento del contagio.

La sospensione delle attività universitarie e didattiche in presenza, il ricorso allo smart working e la chiusura di alcune attività commerciali hanno infatti determinato una flessione della presenza dei viaggiatori sui mezzi aziendali (bus e treni) soprattutto di domenica. La conseguenza di ciò è il crollo dei ricavi da traffico e con questa azione si cerca di porre rimedio per tentare di ottenere un equilibrio di bilancio. In virtù di quanto comunicato, la Eav ha deciso di rimodulare i servizi effettuati la domenica con l’obiettivo di scoraggiare la mobilità non legata alle effettive esigenze.

Ecco le misure adottate dall’Eav: stop Cumana, Circumvesuviana e Circumflegrea

La Eav comunica che tutti io servizi ferroviari come Cumana, Circumvesuviana e Circumflegrea verranno soppressi nelle domeniche del 22 e del 29 novembre nonché nelle domeniche del 6 e del 13 dicembre compreso il giorno dell’Immacolata (8 dicembre).

Verranno però istituiti dei servizi automobilistici sostitutivi delle linee soppresse. Sarà poi predisposto un servizio dedicato ed individuale a chiamata per gli operatori sanitari.

Per quanto riguarda i servizi automobilistici di Eav nei medesimi giorni comunicati (le domeniche) compreso il giorno dell’Immacolata, ci sarà una riduzione media del 50% del servizio domenicale.

Tutte le informazioni e i dettagli del nuovo orario domenicale si potrà trovare sul sito ufficiale eavsrl.it.

Leggiamo che il servizio autobus sostitutivi sarà offerto senza che vi siano controlli aziendali per chi prenoterà il servizio mediante sottoscrizione e invio modulo A, ecco il link, entro le ore 12 del venerdì precedente la domenica di interesse. Alla prenotazione seguirà infatti una e-mail aziendale di conferma ed il viaggiatore sarà ammesso a bordo soltanto se ha ricevuto tale messaggio di conferma e se provvisto di titolo di viaggio che non si potrà acquistare a bordo. Infine per ogni corsa potranno salire a bordo solo la metà dei viaggiatori secondo quanto riportato sulla carta di circolazione degli autobus e si faranno fermate intermedie solo se prenotate.

