Cuffie bluetooth, quali sono le migliori da acquistare?

Consigli per gli acquisti, come diceva il buon Maurizio Costanzo. Ecco una carrellata di cuffie bluetooth per ascoltare la musica e non solo. Quali sono le migliori da acquistare? Daremo uno sguardo a ciò che attualmente il mercato offre dividendo la lista in tre fasce, ossia economica, media e alta. Vediamo cosa ci suggeriscono gli esperti.

Il buon ascolto al passo con la tecnologia

Siete a caccia di una cuffia bluetooth e cercate qualche consiglio per fare un acquisto consapevole? Allora siete nel posto giusto. Partiamo subito con la lista. La prima che vi consigliamo è la Uliptz WH202A. Stiamo parlando di una cuffia senza fili il cui costo è di 29,99 euro. Tra le caratteristiche ci sono 65 Ore Di Riproduzione, 6 EQ Modalità di Suono, Cuffie Senza Fili Stereo HiFi Over Ear con Microfono, perfette quindi anche per fare conversazioni a telefono o da utilizzare per parlare durante le sessioni di gaming.

KVIDIO Cuffie Wireless Bluetooth 5.2, prezzo fissato a 29,99 euro. Sono pieghevoli, comode e hanno il microfono. Si tratta quindi di un prodotto che offre prestazioni sicuramente contenute, ma a un costo molto vantaggioso, al fine di offrire un ottimo rapporto qualità prezzo.

Proseguiamo con KVIDIO ‎WH201A il cui prezzo è di 29,99 euro. 55 ore di riproduzione. Vestibilità Comoda Pieghevoli Con Cuffie Bluetooth Over Ear Microfono Incorporato Suono Stereo HiFi.

Un altro prodotto di sicuro interesse è la OneOdio A70, dal costo di 37,14 euro. Si tratta di cuffie Cablate e Wireless Stereo con Microfono, 72 Ore di Riproduzione, CVC 8.0, Jack 3,5 mm e 6,35 mm, Pieghevole. È un prodotto particolarmente apprezzato dai DJ e sembra perfetto per suonare.

Sempre tra le economiche figura anche la zhuolang 6S che costa solo 23,99 euro e offre 65 ore di autonomia.

È anch’essa dotata di microfono.

DOQAUS Care 1 è l’ultima che proponiamo per questa lista relativa ai prodotti economici. Si tratta di cuffie dal prezzo fissato a 39,99 euro. Hanno 52 ore di autonomia e sono dotate di microfono.

Prodotti di fascia media

Altro giro altra corsa con Anker Soundcore A3028011. Qui però saliamo decisamente di prezzo, andando nella fascia media. Il costo è infatti di 79,99 euro. Tra le caratteristiche ci sono la Cancellazione attiva ibrida del rumore, Modalità individuali, Hi-Res suono, EQ in App, 40 ore batteria, tenuta confortevole, connessione di 2 dispositivi.

È la volta di INFURTURE BN701A. Il prezzo è di 49,99 euro. Tra le caratteristiche ci sono cancellazione Attiva Rumore, Cuffie Bluetooth,Cuffie senza fili Cuffie TV,Cuffie Over Ear,40 Ore di ripr,Bassa latenza, Cuscinetti in Memory Foam, da Viaggio e per l’Ufficio a casa.

Migliori cuffie bluetooth, fascia alta

Passiamo infine ai prodotti più costosi, quelli di fascia alta che consentono di avere una qualità suono e delle performance sempre migliori. La prima che vi presentiamo è la Sony WH-1000XM4, il cui costo è di 249,90 euro. Cuffie Wireless con Noise Cancelling – Batteria fino a 30 ore – Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) – Multipoint – Alexa Built-in, Google Assistant, Siri. Parliamo quindi di un prodotto smart che può essere gestito anche con assistente virtuale.

Completiamo l’opera con Sennheiser Hd 450Bt, altro prodotto di fascia alta il cui costo è di 134,97 euro. Offre la Cancellazione Attiva Del Rumore, e tra le sue caratteristiche spiccano i Circumaurali. Tutti i prodotti in questione possono essere acquistati al prezzo sopra indicato su Amazon, dove è infatti attivo lo sconto. Ricordiamo inoltre che il 10 e 11 luglio ci sarà il Prime Day, quindi sarà possibile sfruttare ulteriori offerte se siete abbonati alla piattaforma.