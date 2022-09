Crisi energetica e aumenti prezzi: gli alimenti che rischiano forti rincari e a cui (forse) bisognerà rinunciare

Bollette, rincari, prezzi folli, spesa diventata troppo cara. Ormai sono queste le parole più cercate e affrontate dagli italiani nell’ultimo periodo a causa della crisi energetica. Anche a casa, mentre si cena, oppure fuori con gli amici, mentre si passeggia, tanto per fare alcuni esempi, è facile che ogni discorso finisca proprio lì. Tutti sono preoccupati di come sarà il futuro, temono che i prezzi non torneranno più come prima e che il potere di acquisto scenderà sempre di più. Allo stesso tempo, c’è timore di non riuscire ad affrontare le spese attuali.

Il timore si trasforma in pensiero ricorrente e alla fine diventa un problema anche affrontare la quotidianità. I rincari non guardano in faccia nessuno, purtroppo. Anche per i prossimi mesi ci attendono ancora prezzi alti. Secondo Coldiretti solo nel 2022 le famiglie spenderanno in più 564 euro per la spesa alimentare. E non sono pochi. Purtroppo, i prodotti più cari sono proprio quelli che consumiamo maggiormente. Quelle che ci piacciono di più insomma.

I prodotti che costeranno di più per colpa dei prezzi in aumento: latte, pizza e carne

Sul podio troviamo proprio pasta e pane, ma anche il riso, che da soli fanno un rincaro di 115 euro. Non va meglio per le verdure, latte, formaggi e uova, ma anche pesce e burro. Solo per la carne e i salumi si spenderà almeno 98 euro in più.

In tutto ciò, gli italiani, alle prese con i rincari, cambiano abitudini e puntano a fare la spesa nei discount, oppure acquistano cibi low cost -e le indagini lo dimostrano bene- per risparmiare e cercare di non uscire dal budget prefissato.

Sono diversi i settori che hanno lanciato l’allarme sul rischio di forti aumenti dei prezzi e di conseguenza il timore di un calo dei consumi.

Anche il ristorante potrebbe diventare proibitivo per colpa della crisi energetica

Nel caso del pesce, ad esempio, i rincari non lasciano ben sperare. Anche il latte, bene di largo consumo, rischia di salire vertiginosamente e passare a costare più di 2 euro. Poche ore fa è arrivato anche l’allarme del presidente Unipan-Confcommercio (Unione dei panificatori) della Campania Mimmo Filosa, secondo cui il pane potrebbe arrivare a costare 6 euro al chilo. Tutta colpa, come sempre, dell’ aumento dei costi dell’energia.

Non va meglio per l’amata pizza, quella del ristorante. L’aumento delle bollette, infatti, potrebbe spingere i ristoratori ad aumentare il prezzo di 1 euro. Di questo passo, come effetto a catena, anche caffè, birra, acqua minerale e altri cibi popolari potrebbero diventare proibitivi. Per tutti sarebbe una vera catastrofe: da un lato gli italiani potrebbero rinunciare ad andare a mangiare al ristorante o limitare le uscite per risparmiare, dall’altro, anche in merito alla spesa alimentare casalinga, si vedrebbero obbligati a tagliare una bella fetta di prodotti. E’ anche vero che, nonostante i prezzi alti, è impossibile rinunciare a mangiare. Volente o nolente le persone saranno costrette a sborsare una bella cifra per la spesa.