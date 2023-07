Creme solari pericolose, scatta il maxi sequestro, come riconoscerle?

Nuovo intervento della Guardia di Finanza, stavolta sotto l’occhio del ciclone ci finiscono le creme solari. Gli inquirenti hanno infatti scoperto una serie di prodotti contraffatti, quindi potenzialmente pericolosi per la nostra salute. Già attuato il maxi sequestro, ma non è da escludere che molti di questi prodotti siano finiti nelle borse dei consumatori. Come fare per riconoscere queste creme ratocche da quelle originali?

Il maxi sequestro della Guardia di Finanza

Nell’operazione della Guardia di Finanza ci sono finiti medicinali, ma anche creme solari e prodotti per il viso e per il corpo. Si tratta di prodotti privi dei test di sicurezza, quindi potenzialmente pericolosi. Quelli contraffatti, infatti, solitamente non contengono il medesimo principio attivo di quello originale, cosa che può provocare non pochi problemi se utilizzati. Secondo quanto risulta dai dati dell’ultimo Rapporto IPERICO 2022 presentato durante la VII^ Edizione della Settimana Anticontraffazione, sono circa 208 mila i sequestri attuati dal 2008 al 2021. Si tratta di numeri davvero impressionanti, circa 617 milioni di articoli falsificati e prontamente sequestrati, per un valore commerciale di ben 5,9 miliardi di euro.

A quanto pare nei prodotti relativi alle creme solari contraffatte, la Guardia di Finanza ha analizzato il tutto e riscontrato la presenza di metalli pesanti al loro interno. Tra questi spiccano nichel, piombo, cobalto e cromo. Ad aggravare la situazione, il fatto che tali elementi erano contenuti in elevata percentuale, cosa che può provocare dermatiti e forti reazioni allergiche. Insomma, oltre allo spreco di soldi per prodotti che poi non risultano essere efficaci, c’è anche il rischio che tali cosmetici possano farci molto male. Per non parlare poi del negativo impatto che questa merce contraffatta arreca a tutta l’industria del cosmetici regolarmente prodotti e venduti ai consumatori.

Creme solari pericolose, come riconoscerle?

Con l’estate che avanza, e la voglia infinita di andare in vacanza, ecco che si fa ancora più stringente il pericolo. Non è infatti impossibile incappare ancora oggi in questi prodotti, nonostante il maxi sequestro. Questo perché i criminali del settore sono sempre all’opera e trovano sempre nuovi modi per aggirare il sistema e immettere i loro prodotti contraffatti sul mercato. Diventa quindi fondamentale riuscire a riconoscere tali prodotti, al fine di evitare di acquistarli ed affidarsi esclusivamente a quelli originali. Ecco quindi elencati i consigli da rispettare per evitare di farsi fregare da creme solari pericolose:

leggere attentamente l’etichetta;

riscontrare sull’etichetta funzione del prodotto, ragione sociale e sede legale del produttore;

sull’etichetta è inoltre indicata la durata del prodotto dopo l’apertura, la lista degli ingredienti ed altre eventuali istruzioni per l’utilizzo corretto.

Su tale etichetta deve essere inoltre presente il seguente elenco di caratteristiche:

numero di serie

codice a barre del paese produttore

avvertenze

ingredienti

indicazione del produttore

etichetta INCI

È inoltre importante affidarsi sempre a canali sicuri e autorevoli per acquistare questi prodotti. Parliamo di rivenditori autorizzati come profumerie, farmacie, supermercati e altri negozi specializzati. I pericoli principali invece arrivano dagli acquisti sulle bancarelle, ma anche su internet. A tal proposito consigliamo di evitare prodotti che sembrano riportare un marchio importante, ma a basso costo. Quindi occhio alle offerte, ma naturalmente affidarsi sempre a negozi sicuri al fine di essere certi che il prodotto acquistato sia quello originale.

In sintesi…