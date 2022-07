Covid, siamo stanchi della pandemia, ma non lei di noi

Non finirà mai la pandemia, ormai ci dobbiamo abituare all’idea di convivere. Il Covid continua a mietere vittime, sono 112 i morti nelle ultime 24 ore, mentre i contagi registrati sono 31204.

Covid, i dati aggiornati in Italia

Purtroppo il numero basso di contagi non deve trarre in inganno, siamo ancora all’effetto weekend, visto che sono pochi i tamponi processati, infatti il tasso di positività è salito rispetto al giorno precedente, ora siamo al 23%. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, anche qui si continua a registrare un trend negativo. Per quanto riguarda i ricoveri sono 10.848 le persone attualmente in ospedale, 417 delle quali in terapia intensiva.

Covid, i contagi regione per regione

Chiudiamo con i dati relativi ai nuovi positivi registrati in tutte le regioni del bel paese. A guidare la classifica giornaliera stavolta c’è l’Emilia Romagna, guidata da Lombardia e Campania.

Lombardia: +3.262

Veneto: +1.951

Campania: +3.060

Lazio: +3.708

Emilia Romagna: +4.175

Sicilia: +2.678

Piemonte: +1.721

Puglia: +1.936

Toscana: +1.162

Marche: +1.076

Liguria: +679

Abruzzo: +1.070

Calabria: +1.724

Friuli-Venezia Giulia: +369

Sardegna: +750

Umbria: +662

P.A Bolzano: +308

P.A Trento: +181

Basilicata: +478

Molise: +211

Valle d’Aosta: +43