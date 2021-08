Covid e vaccini, tutte le bufale più incredibili smontate dal Ministero della Salute

In Italia, e non solo, milioni di persone hanno deciso di non sottoporsi a vaccinazione. Nella maggior parte dei casi il motivo è da ricondurre a una scarsa informazione, o meglio, a un’esposizione eccessiva alle fake news su Covid e vaccini che circolano da inizio mesi sui social.

E così, per convincere i cosiddetti “indecisi” a vaccinarsi nel corso del mese di settembre, il Ministero della Salute ha pubblicato una Faq dove vengono raccolte tutte le bufale presenti online, con l’intento di smontarle una a una.

Bufale su Covid e vaccini, arriva la Faq del Ministero della Salute

“Mangiare aglio può aiutare a prevenire l’infezione da nuovo coronavirus” (falso). “L’aglio è un alimento con alcune proprietà antimicrobiche, ma non ci sono evidenze di azione preventiva nei confronti del nuovo coronavirus” (vero).

Le fake news su Covid e vaccini suonano più o meno così, e il Ministero della Salute ha deciso di pubblicarle in un’enciclopedica Faq con tanto di risposta basata sulla scienza.

Secondo un’altra bufala “applicare vaselina o altre creme intorno alle narici intrappola il virus, così non entra nel vaso”. Ecco come risponde la Faq del Ministero: “Non ci sono evidenze che il virus resti intrappolato dalla vaselina. Per evitare il contagio è necessario indossare la mascherina, rispettare le distanze di sicurezza e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non lavate o disinfettate”.

Ci sono anche le fake news relativa ai miracolosi benefici dell’alcol

Sui social circola anche una fake news relativa ai miracolosi benefici dell’alcol: “Il virus è sensibile all’alcol, quindi se bevo alcolici non mi ammala di Covid-19”. La risposta della Faq istituzionale all’ennesima bufala sul nuovo coronavirus è la seguente: “Il consumo frequente di alcol o superalcolici non protegge dall’infezione da nuovo coronavirus.

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, espone infatti al rischio di sviluppare malattie serie, tra cui cirrosi epatica e tumori”.

Per leggere l’intera Faq del Ministero della Salute contro le bufale su vaccini e Covid 19 potete collegarvi a questa pagina.

Vedi anche: Obbligo vaccino da ottobre, le ipotesi: il Super Green Pass anche per mezzi pubblici e lavoro