Covid-19: ecco chi sono i contagiati dalla variante Delta questo autunno

Nonostante l’80% della popolazione over 12 sia vaccinata, la variante Delta non è ancora scampata e alcuni dati sembrano dimostrare che durante l’autunno appena iniziato, alcune fasce d’età sono nel mirino. A dirlo un dossier dell’Istituto superiore di sanità.

Chi si contagia adesso con la variante Delta?

Nelle ultime settimane i dati dimostrano un aumento dei contagi per il Covid-19 nei bambini più piccoli che hanno tra i 3-5 anni, anche se per questa fascia non è necessario il ricovero. La ripresa della scuola, in particolare, ha fatto concentrare tutta l’attenzione sui ragazzi in età scolare. Anche tra gli over 12, ancora un buon 25% non ha ricevuto neppure una dose. In base ai dati riportati dal dossier, nell’ultimo mese il 23,6% dei contagiati dalla variante Delta, ha tra gli 0 e i 18 anni, il 50% dei casi riguarda ragazzi che hanno meno di 12 anni, quelli che non possono ancora vaccinarsi.

La curva mostra una certa stabilità per la fascia d’età sotto i 12 anni e una discesa per le altre fasce d’età. In particolare, come accennato all’inizio, sono i bambini che hanno tra 3 e 9 anni quelli più soggetti al contagio da variante Delta ma i ricoveri restano molto rari mentre sono in crescita per gli under 20. Va infatti ricordato che il vaccino completo difende dall’infezione fino all’88% e al 94% contro il ricovero, oltre che al 97% contro la terapia intensiva. I dati sembrano dunque confermare che i vaccini evitano nel morte al 97,2% dei casi, dato che cambia anche a seconda dell’età.

Calo dei contagi in calo grazie alla campagna vaccinale

Nel dossier si leggono anche i dati riferiti ai positivi in generale.

Nell’ultima settimana, ad esempio, la media giornaliera è scesa a 3.700 casi e sono scesi anche gli indicatori riferiti ai ricoveri in terapia intensiva, così come quelli legati ai ricoveri nei reparti ordinari e i decessi. Lazio, Campania, Piemonte, Val d’Aosta e Provincia di Trento sono le uniche regioni con i casi in aumento ma nessuna per adesso è da zona gialla e questo fa ben sperare per le prossime settimane.

