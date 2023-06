Cosa ha fatto Berlusconi: 7 cose che non sai

Morto il Cavaliere, viva il Cavaliere. Silvio se n’è andato ieri, lunedì 12 giugno, all’età di 86 anni. Ma cosa ha fatto Berlusconi? Per certi versi ha rappresentato il grande sogno italiano, ma anche il milanese tipico. Ricordate il ruolo del “cummenda” nella commedia all’italiana? Sotto certi aspetti Silvio lo ha incarnato alla perfezione coniando però un nuovo termine ad hoc, il Berlusca! Ecco di seguito sette curiosità che lo riguardano e che non tutti conoscono.

Ha fatto anche cose buone…

Cosa ha fatto Berlusconi? Probabilmente della sua morte se ne parlerà per tutta la settimana e oltre, e non si può certo negare che si tratta del personaggio storico più importante degli ultimi decenni del nostro paese. Quando venne a mancare Agnelli, se sentì lo stesso sentimento che stiamo provando oggi, ma Silvio è entrato ancora di più nella scena pubblica del nostro paese, soprattutto quando è entrato in politica. La sua figura è avvolta da completi meccanismi di potere che non staremo qui ora a indagare. Quel che però è interessante è scoprire anche quali sono stati quei piccoli dettagli che fanno parte della sua leggenda.

Andiamo quindi a scoprire quali sono le curiosità che in pochi conoscono.

Forse non tutti sanno che da piccolo, quando aveva 7 anni, mungeva le mucche. Lo faceva in una fattoria vicino a Como, perché dopo la guerra non c’erano molte altre possibilità per fare soldi. La seconda curiosità è che fu licenziato in tronco da Confalonieri. I due suonavano insieme sulle navi da crociera, ma Silvio invece di suonare il contrabbasso, perdeva tempo ad intrattenere il pubblico sulla sala da ballo. La sua vena per il marketing era già in atto. Altra grande curiosità dedicata al Berlusca è la sua passione per il giardino e il verde in generale. Berlusconi afferma a tal proposito di avere il pollice verde.

Cosa ha fatto Berlusconi? Altre curiosità

Infatti, in tutte le sue residenze i prati sono sempre stati estremamente curati.à

Ha fatto certamente cose buone, ma anche cose brutte. Ad esempio quello di bandire l’aglio dalla tavola del G8 di Genova nel 2001. A quanto pare Silvio lo detestava e proibì di servirlo a pranzo. Altra cosa che detestava fortemente erano i cani. Secondo molti era per un motivo di igiene (insomma, gli animali puzzano). In realtà però lui ha sempre smentito questa idiosincrasia per la specie canina. Cosa ha fatto Berlusconi? Se lo chiedono in tanto, ma senza dubbio molti risponderanno che è stato anche un grande allenatore. Ha fatto vincere lui il Milan? Sacchi non sarà certamente d’accordo, così come immaginiamo anche Capello e Ancelotti. Il compianto Mihajlovic però ha più volte ribadito che effettivamente l’allora presidente del club rossonero era fortemente interessati agli schieramenti della squadra e anche alle scelte tattiche, andando a influenzare i suoi tecnici.

L’ultima chicca riguarda il suo libro più amato. Di quale si tratta? Stiamo parlando dell’Elogio della Follia di Erasmo da Rotterdam. A tal proposito Berlusconi scrisse: “È uno dei pochi che tengo a portata di mano, offre tante altre chiavi di lettura, come ogni vero capolavoro. Ad affascinarmi nell’opera di Erasmo fu in particolare la tesi centrale della pazzia come forza vitale creatrice: l’innovatore è tanto più originale quanto più la sua ispirazione scaturisce dalle profondità dell’irrazionale”. E cosa altro avrebbe voluto fare in futuro? Il suo obiettivo qualche anno fa era di dare vita a una nuova fondazione che aiutasse le famiglie in difficoltà.

In sintesi…