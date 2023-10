Ormai l’AI è una realtà del nostro tempo pare diventare sempre più potente ogni giorno che passa. Le sue implicazioni si stanno rivelando essere determinanti anche nel mondo del lavoro, tanto che Google sta per lanciare dei corsi per l’intelligenza artificiale. Saranno aperti a tutti, sia a professionisti del settore che a studenti. La buona notizia è che sono disponibili anche per semplici curiosi che vogliono saperne di più Di cosa si tratta e come parteciparvi? Scopriamolo insieme.

Google insegna

Seguire gratuitamente dei corsi per l’intelligenza artificiale potrebbe essere una trovata singolare per molti, ma se arriva da Google allora tutto diventa possibile.

La formazione in questione offre i rudimenti base per trattare l’argomento con maggiore conoscenza e consapevolezza. Si intitola Introduction to Generative AI Learning Path ed è stato sviluppato da Google Cloud. Dura 5 giorni ed è composto da 5 moduli. Come dicevamo queste lezioni sono aperte a tutti, non avendo paletti per l’ingresso. Purtroppo, solo i primi due moduli sono disponibili anche in italiano, mentre gli altri tre sono soltanto in inglese. Per fortuna, per i successivi moduli in questione ci sono i sottotitoli, quindi anche chi non mastica la lingua inglese potrà seguire senza troppi problemi. Il primo modulo ci spiega cos’è l’intelligenza artificiale generativa, concentrandosi sul suo utilizzo e sulle sostanzialicon il machine Learning.

Non necessita di conoscenze pregresse ed è molto veloce, visto che in sostanza è formato da un video di 20 minuti e da un testo di sole due pagine. Il secondo modulo invece ci svela cosa sono i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Ci viene spiegato come si utilizzano e quali prompt utilizzare per ottenere il meglio da questi modelli linguistici. Il video è di 15 minuti e ad esso sono aggiunti dei documenti testuali per approfondire la tematica. Il terzo modulo, come detto, è in inglese con i sottotitoli (stessa cosa per i moduli successivi).

Corsi intelligenza artificiale, i moduli conclusivi

In questo caso i corsi per l’intelligenza artificiale si basano su quelle che sono gli utilizzi effettuati dallo stesso Google in merito all’. È formato da un video di 9 minuti e una serie di quiz.

Si entra nel vivo con il quarto modulo del corso di formazione lanciato da Google. Si tratta essenzialmente di un vero e proprio esame, nel quale colui che ha seguito gli altri due può dimostrare di aver ottenuto le competenze necessarie al fine di ottenere lo skill badge di Google. Non è cosa da poco se pensiamo che tale piccolo attestato potremo aggiungerlo al nostro curriculum. Per chi invece ha partecipato solo per semplice curiosità, c’è anche l’opzione per poterlo condividere sui social network. Il quinto e ultimo modulo fa una sorta di recap di ciò che abbiamo già appreso con i precedenti step. Non mancano ulteriori approfondimenti per conoscere ancora meglio l’argomento. In questo modulo i video sono 17 ed entrano ancora più nel dettaglio sull’utilizzo che Google sta facendo dell’AI generativa. In conclusione il corso si concentra poi sui punti fermi che un’intelligenza artificiale deve avere per essere utilizzata in maniera responsabile. Eccoli ricapitolati:

Essere socialmente utile.

Essere socialmente benefica;

Evitare di creare o rafforzare pregiudizi ingiusti;

Essere costruita e testata tenendo conto della sicurezza;

Essere responsabile nei confronti degli utenti;

Tenere conto dei principi della privacy;

Sostenere elevati standard di eccellenza scientifica;

Essere resa disponibile solo per usi conformi a questi principi.

L’importanza dell’intelligenza artificiale è ormai chiara per tutti, visto che le sue applicazioni sono servite in svariati settori. Lo sdoganamento operato da OpenAI ha reso possibile tutto ciò, ma l’AI rischia di diventare ancora più potente, visto che ChatGPT ora può navigare su internet e avere libero accesso a tutte le informazioni presenti sul web.

I punti chiave…

Google apre a corsi di formazione per conoscere l’intelligenza artificiale;

si tratta di lezioni completamente gratuite da seguire online attraverso una serie di video;

al termine dei 5 moduli viene rilasciata una skill badge da poter aggiungere al proprio curriculum.

Conoscere al meglio questa tecnologia si sta rivelando essere un elemento importante per tutti.