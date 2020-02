Coronavirus: tutti i numeri utili da chiamare e la regola per lavarsi bene le mani

Aumenta la psicosi da coronavirus così come il numero di contagiati. I casi in Italia confermati sono 229, di cui 7 vittime tutte anziane e con patologie pregresse. Nelle ultime ore è giunta notizia di due nuovi contagi, uno a Firenze e uno a Palermo. Per questo motivo sono stati istituiti dei numeri verdi per rispondere a tutte le richieste dei cittadini in questo momento critico.

I numeri da chiamare regione per regione

Oltre ai numeri regionali, è stato istituito da giorni il numero 1500 del Ministero della Salute e il 112. Questo ultimo numero servirà solo per segnalare nuovi casi sospetti o qualora si presentino sintomi che possano far pensare al covid 19. La regola resta quella di non andare in ospedale e chiamare il 112 se si presentano sintomi che possono ricondursi al coronavirus.

Ogni regione ha istituito dei numeri verdi a cui rivolgersi per avere informazioni:

Valle d’Aosta: 800.122.121

Alto Adige: 800.751.751

Veneto: 800.46.23.40

Lombardia: 800.89.45.45

Piemonte: 800.333.444

Friuli-Venezia Giulia 800.500.300

Emilia-Romagna: 800.033.033

Toscana: 800.55.60.60

Marche: 800.93.66.77

Umbria: 800.63.63.63

Campania: 800.90.96.99

Come lavarsi le mani

Nel frattempo il Ministero della Salute e l’Oms hanno comunicato come bisogna lavarsi le mani per evitare il contagio. Le mani vanno lavate regolarmente con acqua e sapone o con soluzione a basi di alcol. È necessario dedicare alla procedura almeno 60 secondi. Per fare un esempio il tempo dedicato a cantare due volte la canzone “Tanti Auguri” prima di soffiare sulle candeline. La procedura è stata spiegata passo passo e prevede che prima vadano bagnate le mani e poi va applicato il sapone coprendo tutta la superficie. A questo punto si procede a massaggiare le mani palmo contro palmo con un movimento circolatorio facendo anche scivolare le dita tra loro più volte. Tutto questo per 60 secondi. Alla fine bisogna risciacquare le mani con acqua e una salvietta monouso per asciugare le mani ed evitare così che si vada a toccare il rubinetto. La procedura va fatta più volte al giorno.

