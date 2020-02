Coronavirus, supermercati presi d’assalto ma nessuno vuole le penne lisce

“Il grande sconfitto da questo virus sono le penne lisce”. L’allarmismo delle persone ha scatenato l’ironia social, dopo le misure restrittive prese dal Governo nelle regioni colpite dal coronavirus. Panico generale, supermercati stracolmi di gente con valigie da riempire di cibo e scaffali vuoti, nonostante le rassicurazioni delle istituzioni riguardo all’approvvigionamento continuo di viveri.

Ma, a rimanere sole solette lì, in ogni supermercato lombardo, sono le penne lisce. Rimaneste a giacere malinconiche sugli scaffali perché forse non si meritano un posto nel menu ‘dell’ultima cena’. Così, molti utenti dei social stanno commentando con ironia le immagini che provengono da alcune rivendite. “Pasta liscia il male assoluto, peggio del coronavirus”, “con le penne lisce abbiamo usato male il libero arbitrio”, “le penne lisce fanno cadere il sugo. Sono cattive”, “Nessuno vuole le penne lisce, ok? Neanche durante l’Apocalisse”. Però, c’è anche chi si è schierato a “favore” delle penne lisce: “Ma cosa hanno le persone contro la pasta liscia scusate, è a un livello superiore”; “grazie per avermi lasciato le penne lisce”.

Non solo le penne lisce, anche qualcos’altro inficia il primato: la birra analcolica e le farfalle. Intanto, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, ha fatto sapere che la corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati.