Coronavirus Salento, a Porto Cesareo prove tecniche di distanziamento sulle spiagge

La Cna balneari Puglia le difinisce “prove tecniche d’estate”. Così in Salento si pensa ai prossimi mesi e si cerca un modo per non rinunciare al sole e al mare che in molti stanno tanto desiderando durante la quarantena. Gli addetti ai lavori, dopo il via libera alla riorganizzazione della manutenzione degli stabilimenti arrivato con l’ordinanza firmata mercoledì 15 aprile dal governatore Michele Emiliano, hanno messo in campo varie ipotesi per la Fase 2, quella successiva al lockdown imposto dal governo centrale a metà marzo per l’emergenza Coronavirus.

Quindi, in modo rapido, sono partite le prove di organizzazione di spiagge e ombrelloni a una distanza che possa essere compatibile con le prescrizioni che la pandemia sta lasciando in eredità. A Porto Cesareo, una delle capitali della balneazione pugliese, sono state effettuate, e sono in corso, le sistemazioni degli ombrelloni, lettini e altro materiale per predisporre, a varie distanze, le attrezzature che solitamente si usano in estate sui litorali da parte di migliaia di turisti. Succede presso il Lido Bacino Grande, uno dei più antichi e frequentati del litorale jonico salentino, che ha appunto come obiettivo il rispetto assoluto di quelle norme di sicurezza che obbligatoriamente tutti gli stabilimenti balneari dovranno predisporre e sono pronti ad attuare.

Spazi di 10 metri quadrati sulla sabbia e delimitare con picchetti e corde l’area dell’ombrellone assegnato. E una distanza di almeno un metro fra un lettino e l’altro nella stessa area. “Stiamo facendo alcune tentativi utilizzando ombrelloni, lettini e altro materiale per predisporre, a varie distanze, le attrezzature usate ogni anno da migliaia di turisti sul nostro litorale”, spiegano dal sindacato.

Obiettivo: mettere sul tavolo della task-force della Regione proposte praticabili per un’estate in sicurezza. E non farsi trovare impreparati al prossimo vertice con il governatore e l’assessora regionale al Turismo, Loredana Capone, in programma nei primi giorni di maggio.