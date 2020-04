Coronavirus, le previsioni: quando si avranno ‘contagi zero’ regione per regione

Le regioni del Sud saranno le prime a raggiungere la quota ‘contagi zero’ da Coronavirus, mentre l’ultima area del paese che potrà dirsi libera dall’epidemia sarà la Lombardia. La differenza è di più di due mesi.

Si tratta chiaramente di una previsione dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute e, soprattutto, di una stima che non prevede le misure di allentamento del lockdown che presumibilmente arriveranno agli inizi di maggio.

L’informazione resta comunque decisiva: se, con le misure di lockdown, in Lombardia occorre attendere il 28 giugno, con l’allentamento cosa potrebbe accadere?

Le previsioni della quota ‘contagi zero’ regione per regione

Ecco il calendario di quando le regioni dovrebbero raggiungere il ‘contagio zero’ da Coronavirus:

Umbria 21 aprile

Basilicata 21 aprile

Molise 26 aprile

Sardegna 29 aprile

Sicilia 30 aprile,

Calabria 1 maggio

Abruzzo 7 maggio

Puglia 7 maggio

Campania 9 maggio

Lazio 12 maggio

Valle d’Aosta 13 maggio

Liguria 14 maggio

Trento 16 maggio

Friuli Venezia Giulia 19 maggio

Veneto 21 maggio

Piemonte 21 maggio

Bolzano 26 maggio

Emilia Romagna 29 maggio

Toscana 30 maggio

Marche 27 giugno

Lombardia 28 giugno

L’importanza di questa mappa sui ‘contagi zero’ regione per regione in vista della Fase 2

Ad aver effettuato la mappatura dei contagi zero in Italia, regione per regione, è stato l’Osservatorio Nazionale sulla Salute, coordinato e guidato da Walter Ricciardi.

Gli esperti ritengono che la tempistica della fine della diffusione del Coronavirus sarà molto differenziata in Italia, a partire dalle caratteristiche dei territori e soprattutto muovendo dall’andamento attuale che ha visto aree del paese molto più colpite di altre.

Per la Fase 2 questo studio può essere determinante: “è quanto mai necessario fornire una valutazione sulla gradualità e l’evoluzione dei contagi, al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte politiche dei prossimi giorni”, ha affermato Solipaca.

Si sottolinea anche che si tratta di previsioni e stime costruite sulla base dei dati quotidiani provenienti dalla Protezione Civile e che non tengono conto – e non potrebbero – delle eventuali misure di allentamento del lockdown.

Le stime, in quel caso, non sarebbero più verosimili perché su un punto concordano tutti gli esperti e gli scienziati: avere fretta di riaprire potrebbe comportare nuove ondate e nuovi picchi di contagio.

