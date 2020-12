Coronavirus: la mappa del vaccino Pfizer regione per regione

L’Italia partirà con le vaccinazioni al personale sanitario il prossimo 27 dicembre se tutte le procedure di verifica del vaccino Pfizer da parte di Aifa e di Ema avranno risultati positivo. Questo è quello che emerge da una riunione tra Domenico Arcuri (Commissario straordinario all’emergenza) e Roberto Speranza (ministro della Salute). I punti in cui sarà somministrato le prime dosi vaccino nel nostro paese saranno 294. Soltanto 222 di essi sono però dotati di celle per la conservazione del prodotto a basse temperature che diventeranno in tutto 289 dal prossimo 7 gennaio. Il piano dei vaccini prevede la distribuzione di1,83 milioni di dosi che saranno divise per regione. Ecco la mappa.

Mappa regione per regione delle dosi di vaccino Pfizer

La Lombardia sarà la regione a ricevere maggiori quantità di dosi di vaccino anti-Covid della Pfizer nella prima consegna all’Italia. Questo perché è la regione più colpita dalla pandemia. Ecco tutti i dati:

la Lombardia avrà 304.955 dosi e saranno 65 i punti di somministrazione,

l'Emilia Romagna avrà 183.138 dosi e saranno 13 i punti di somministrazione,

il Lazio avrà 179.818 dosi e saranno 20 i punti di somministrazione,

il Piemonte avrà 170.995 dosi e saranno 28 i punti di somministrazione,

il Veneto avrà 164.278 dosi e saranno 7 i punti di somministrazione,

la Campania avrà 135.890 dosi e saranno 27 i punti di somministrazione,

la Sicilia avrà 129.047 e saranno 36 i punti di somministrazione,

la Toscana avrà 116.240 dosi e saranno 12 i punti di somministrazione,

la Puglia avrà 94.526 dosi e saranno 11 i punti di somministrazione,

la Liguria avrà 60.142 dosi e saranno 15 i punti di somministrazione,

la Calabria avrà 53.131 dosi e saranno 6 i punti di somministrazione,

il Friuli Venezia Giulia avrà 50.094 dosi e saranno 5 i punti di somministrazione,

le Marche avranno 37.872 dosi e saranno 7 i punti di somministrazione,

la Sardegna avrà 33.801 dosi e saranno 12 i punti di somministrazione,

la provincia di Bolzano avrà 27.521 dosi e saranno 8 i punti di somministrazione,

in Basilicata saranno 19.455 le dosi e 5 i punti di somministrazione,

in Umbria si avranno 16.308 dosi e saranno 4 i punti di somministrazione,

la provincia autonoma di Trento avrà 18.659 dosi e saranno 2 i punti di somministrazione,

il Molise avrà 9.294 dosi e saranno 2 i punti di somministrazione ed infine

la Valle d'Aosta avrà 3.334 dosi e saranno 2 i punti di somministrazione.

Questi numeri sono stati però contestati dalla Campania che ha parlato di un piano non commisurato ai criteri oggettivi di bisogno. La seconda fornitura di vaccini consterà di 2,5 milioni di dosi, comunica l’ufficio del Commissario Arcuri. In questo modo sarà possibile effettuare la somministrazione alle categorie prioritarie e alla popolazione più fragile.

