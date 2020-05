Coronavirus, la cura con il plasma riduce la mortalità dal 15% al 6%. Lo studio

Una sperimentazione che accende grandissima speranza per la cura del coronavirus. Secondo quanto riferito la terapia con il plasma iperimmune, sperimentata su 46 pazienti con uno studio pilota dal Policlinico San Matteo di Pavia sui pazienti ricoverati per Covid-19 in terapia intensiva con ventilazione assistita, ha dato risultati importanti: la mortalità tra questi pazienti, in media fissata al 15%, si è abbassata fino al 6%. A comunicarlo oggi è stata proprio la Regione Lombardia. “All’inizio la mortalità nei pazienti in ventilazione assistita ricoverati in terapia intensiva era tra il 13 e il 20%, circa 15% di media, mentre con la cura con il plasma iperimmune è scesa al 6%”, ha spiegato Fausto Baldanti, direttore dell’Unità di virologia del San Matteo di Pavia. Lo studio aveva tre obiettivi: la diminuzione della mortalità a breve in terapia intensiva, il miglioramento dei parametri respiratori e il miglioramento dei parametri legati all’infiammazione, e proprio sul primo obiettivo sono stati raggiunti i risultati più significativi.

I pazienti curati con il plasma iperimmune nella sperimentazione avevano “un diverso grado di insufficienza respiratoria, 7 erano intubati, tutti avevano necessità di ossigeno e non erano in età avanzata”, ha precisato Baldanti. “Non possiamo prevedere quando la cura diventerà prassi, però giovedì avremo tutti i dati organizzati per presentare la sperimentazione alle riviste scientifiche”, ha aggiunto. I pazienti hanno tutti più di 18 anni, tampone positivo, problemi respiratori tali da richiedere un supporto con l’ossigeno, radiografia al torace positiva con polmonite interstiziale bilaterale. Tutti sono ricoverati negli ospedali di Pavia e Mantova, a parte uno che si trova a Novara. L’ultimo paziente è stato trattato l’8 maggio. Il governatore Attilio Fontana in conferenza stampa ha spiegato di avere avuto un colloquio con il ministro Speranza che mi gli confermato l’interesse del governo.

Il presidente della Regione Lombardia si è detto anche ‘molto orgoglioso’ del risultato.