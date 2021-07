Coronavirus Italia 16 luglio, tasso di positività all’1,3%, la crescita dei contagi è costante

Si fa costante la crescita dei casi di Coronavirus in Italia, certo non possiamo parlare di vero e proprio raddoppio giornaliero, ma comunque è una preoccupante crescita costante. Al 16 luglio sono 2455 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. La notizia positiva è che invece scende il numero dei morti, solo 9 ieri. Il tasso di positività è comunque in aumento, ora 1,3%.

Dati Coronavirus Italia

Lombardia 844.692: +381 casi (ieri +420) con 32.332 tamponi

Veneto 427.322: +318 casi (ieri +261) con 27.948 tamponi

Campania 426.544: +234 casi (ieri +188) con 13.021 tamponi

Emilia-Romagna 388.073: +167 casi (ieri +117) con 15.749 tamponi

Piemonte 363.512: +68 casi (ieri +84) con 13.587 tamponi

Lazio 348.000: +353 casi (ieri +208) con 25.397 tamponi

Puglia 253.999: +42 casi (ieri +44) con 6.085 tamponi

Toscana 245.342: +173 casi (ieri +90) con 11.311 tamponi

Sicilia 234.275: +353* casi (ieri +288) con 12.079 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 107.188: +21 casi (ieri +42) con 6.206 tamponi

Marche 104.147: +40 casi (ieri +60) con 2.256 tamponi

Liguria 103.701: +31 casi (ieri +40) con 4.187 tamponi

Abruzzo 75.285: +50** casi (ieri +42) con 4.398 tamponi

P. A. Bolzano 73.445: +22 casi (ieri +13) con 2.271 tamponi

Calabria 69.475: +32 casi (ieri +56) con 1.976 tamponi

Sardegna 57.913: +112 casi (ieri +135) con 5.620 tamponi

Umbria 56.993: +20 casi (ieri +15) con 3.463 tamponi

P. A. Trento 45.875: +23 casi (ieri +24) con 3.463 tamponi

Basilicata 27.059: +5 casi (ieri +10) con 772 tamponi

Molise 13.776: +10 casi (ieri +16) con 371 tamponi

Valle d’Aosta 11.703: zero casi (per il secondo giorno di fila) con 280 tamponi

Coronavirus Italia, decessi regione per regione

Lombardia 33.802: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Veneto 11.625: +1 decesso (ieri +1)

Campania 7.554: +1 decesso (ieri +2)

Emilia-Romagna 13.268: nessun nuovo decesso per il quinto giorno di fila

Piemonte 11.699: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Lazio 8.382: +1 decesso (ieri +1)

Puglia 6.658: +2 decessi (ieri +3)

Toscana 6.897: +1 decesso (ieri +4)

Sicilia 6.006: nessun nuovo decesso (ieri +10)

Friuli-Venezia Giulia 3.789: nessun nuovo decesso dal 30 giugno

Marche 3.038: nessun nuovo decesso dal 7 luglio

Liguria 4.354: +1 decesso (ieri +1)

Abruzzo 2.513: +1 decesso (non si avevano decessi dal 25 giugno)

P. A. Bolzano 1.182: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Calabria 1.236: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Sardegna 1.494: +1 decesso (ieri +1)

Umbria 1.424: nessun nuovo decesso per il sesto giorno di fila

P.

A. Trento 1.363: nessun nuovo decesso dal 6 luglioBasilicata 591: nessun nuovo decesso dal 5 luglioMolise 492: nessun nuovo decesso dal 3 luglioValle d’Aosta 473: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

