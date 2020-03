Coronavirus e la regola del droplet: quale distanza di sicurezza per evitare il contagio

Continua l’emergenza coronavirus con un numero di contagiati ormai in aumento e una psicosi ormai alle stelle per gli italiani. Il governo ha emanato intanto il nuovo decreto che prevede la chiusura delle scuole in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e nelle Province di Pesaro-Urbino e Savona e in cui si affronta un tema nuovo quello della distanza di sicurezza di un metro.

Che cos’è il droplet

Tra le misure da rispettare per evitare il contagio, infatti, c’è anche quella della distanza di sicurezza di un metro da tenere vero le altre persone. Si tratta insomma di una misura che interessa soprattutto musei, istituiti, luoghi pubblici che devono in questo modo assicurare che i visitatori evitino assembramenti e rispettino la distanza di un metro. Il termine droplet, dalla lingua inglese, significa gocciolina e si riferisce proprio alla distanza di sicurezza da tenere per evitare che la gocciolina di saliva che si disperde nell’aria quando parliamo o se starnutiamo o tossiamo arrivi agli altri. Non solo musei e luoghi pubblici, anche nelle Chiese si potrebbe adottare lo stesso sistema, con entrate uno ad uno per evitare resse e posti a sedere assegnati tenendo presente la regola del droplet. Stessa cosa per uffici e supermercati, insomma in ogni luogo pubblico si dovrebbe seguire questa regola.

Il parere degli infettivologi

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità ha riferito durante un’intervista a La Repubblica che, «il coronavirus si diffonde attraverso le goccioline che emettiamo con il naso e soprattutto con la bocca: sono abbastanza pesanti, e mediamente hanno un raggio di ricaduta entro un metro dalle vie aeree. La cosiddetta “distanza droplet” è appunto un metro dalla persona infetta»

Seppur si parli, appunto, di una distanza da tenere di un metro, secondo l’infettivologo Massimo Galli dell’Università di Milano-Ospedale Sacco quella giusta sarebbe 1,82 metri. In ogni caso, la regola generale è quella del metro in quanto gli studiosi avrebbero dimostrato che il contagio avviene a distanze inferiori anche se non è possibile escludere anche il contrario.

Tutto dipende dalla densità delle secrezioni e dalla velocità di espulsione delle famose goccioline.

Leggi anche: Coronavirus, Brusaferro prende tempo, una settimana per uscirne

[email protected]