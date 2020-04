Coronavirus, contagi zero e fine della quarantena, le date regione per regione

Eccole le statistiche che tutti stavano aspettando, ci sono arrivate nella puntata di ieri di Porta a Porta. Stiamo parlando delle analisi degli esperti relative ai contagi zero, ovvero quando il Coronavirus sarà definitivamente debellato, almeno in termini di propagazione nazionale.

Coronavirus, quarantena e contagi zero

Il 4 maggio si riapre il paese, ma forse sarebbe meglio rivedere questa idea se vogliamo davvero arrivare ai contagi zero di cui tutti parlano. Le previsioni infatti spostano più avanti la fine dell’epidemia nazionale in molte regioni, anche se l’idea di base era comunque quella di provare a convivere con il Covid 19 utilizzando precauzioni sicure in modo da non affossare definitivamente l’epidemia.

Ad ogni modo, quali sono le date relative alla fine dell’epidemia regione per regione? Eccole:

Umbria 21 aprile

Basilicata 21 aprile

Molise 26 aprile

Sardegna 29 aprile

Sicilia 30 aprile,

Calabria 1 maggio

Abruzzo 7 maggio

Puglia 7 maggio

Campania 9 maggio

Lazio 12 maggio

Valle d’Aosta 13 maggio

Liguria 14 maggio

Trento 16 maggio

Friuli Venezia Giulia 19 maggio

Veneto 21 maggio

Piemonte 21 maggio

Bolzano 26 maggio

Emilia Romagna 29 maggio

Toscana 30 maggio

Marche 27 giugno

Lombardia 28 giugno

